Cecilia Rodriguez pubblica una strana foto su Instagram che lascia spazio a commenti piccanti. Ma c'è anche chi nota un particolare romantico

Cecilia Rodriguez nuovamente ambigua su Instagram. La modella argentina pubblica un post che potrebbe essere facilmente frainteso e gli utenti più maliziosi non si lasciano sfuggire l’occasione per lanciare qualche battutina piccante. Ma c’è anche un altro dettaglio, ben più romantico, che non passa inosservato e riguarda Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e quello strano post su Instagram

È stata una giornata di lavoro per Cecilia e Belen Rodriguez. Le due sorelle, come è noto, hanno dato vita a un brand di costumi da bagno che loro stesse sponsorizzano sui social. Oggi, hanno partecipato a una riunione, magari per decidere la linea di bikini per la prossima stagione estiva.

Entrambe hanno aggiornato i rispettivi follower condividendo foto e video dei loro impegni professionali e Chechu in particolare ha pubblicato uno scatto che lascia pensare. L’ex gieffina, infatti, ha mostrato la sua mano sinistra che regge un metro da sarta. L’immagine è accompagnata da una brevissima caption: “Il mio lavoro”. Fin qui niente di strano, se non fosse che le dita indicano 28cm.

Gli utenti più maliziosi hanno subito inondato la pagina con commenti piccanti, che alludono a presunte dimensioni falliche.

Il mistero dell’anello

Ma nello scatto, c’è anche chi ha intravisto un altro dettaglio, ben più romantico. All’anulare, infatti, Cecilia Rodriguez porta un anello. “Sembra una fedina” nota ad esempio qualcuno. Un particolare che ha alimentato le speranze dei fan di rivederla presto con Ignazio Moser, con cui ha vissuto un’estate piuttosto turbolenta.

I due si sono infatti allontanati, non mostrandosi più insieme. Anche alla Mostra del Cinema di Venezia, pur essendo presenti entrambi, hanno sfilato sul red carpet separati. Secondo Chi, Ignazio e Cecilia si sarebbero riappacificati ma ancora non sono apparsi pubblicamente insieme.