Caterina Balivo con gli occhi lucidi, il particolare non sfugge ai fan

Fan di Caterina Balivo in apprensione per la conduttrice: su Instagram si mostra triste e con lo sguardo spento. Che succede?

Quasi quotidianamente, Caterina Balivo delizia i fan pubblicando su Instagram foto che la ritraggono al lavoro o in momenti familiari. La conduttrice di Vieni da Me è sempre sorridente e allegra, contagiando i follower con il suo buonumore. L’ultimo scatto postato sui social però, ha fatto preoccupare più di un ammiratore a causa del sguardo spento.

Caterina Balivo fa preoccupare i fan

Il selfie apparso sulla pagina Instagram, la mostra poco prima di andare in onda con Vieni da Me. In studio non mancano gli ospiti – tra cui il vincitore di Sanremo Giovani Leo Gassman – ma non c’è più il pubblico.

Le nuove disposizioni del governo, infatti, prevedono che non si possano tenere eventi e manifestazioni che non garantiscano la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone. Una decisione assunta per contenere la diffusione del temutissimo coronavirus che, secondo l’ultimo bollettino aggiornato alle 18.00 del 5 marzo, ha causato 148 morti in Italia, con 3296 casi positivi.

Una situazione delicata e difficile: “Il nostro obiettivo è quello di tenere compagnia alle tante persone e ai tanti bambini che sono a casa, come i miei, in queste giornate così difficili per tutti” scrive Caterina Balivo nella caption.

I commenti dei fan

A colpire i fan, come detto, è lo sguardo spento della conduttrice che appare insolitamente giù di morale e senza l’immancabile sorriso sul volto.

“Hai gli occhi un po’ lucidi, come mai?” le chiede una fan. “Ho notato anch’io, non è un grande sostegno però questa fotografia. Siamo già un po’ tristi vedere lei così proprio non mi piace per nulla. Chissà cosa ha?” aggiunge qualcun altro. “Mi sembra così triste. È da tanto che la vedo spenta. Speriamo non sia nulla di grave” osserva ancora un follower.

Ma c’è anche chi prova a incoraggiarla, consapevole che per Caterina Balivo – e tutti gli altri conduttori – non deve essere facile andare in onda in uno studio vuoto e in un periodo così delicato per il Paese: “E noi proveremo a farti arrivare tutto il nostro calore e affetto da casa” le scrive un telespettatore.