Nei nuovi palinsesti Rai lei non c'è: Caterina Balivo si è presa una pausa dalla televisione ma i fan la esortano a tornare al lavoro

Finite le vacanze estive, in molti stanno tornando o sono già tornati al lavoro. Quest’anno, non sarà così per Caterina Balivo che ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione. È stata lei stessa, nel corso dell’ultima puntata di Vieni da me, ad annunciare il suo arrivederci al pubblico del piccolo schermo. E ora, la conduttrice si appresta a rimettere in ordine la sua vita, certamente con più tempo da dedicare a se stessa e alla famiglia. Ma i suoi fan non sono particolarmente contenti.

Caterina Balivo lontana dalla tv

Il primo giorno di settembre segna inevitabilmente la fine dell’estate, sebbene la bella stagione si concluda ufficialmente 20 giorni dopo. Generalmente, a questo giorno sono affidati i buoni propositi dopo la lunga pausa estiva. Caterina Balivo, però, sta ancora programmando la sua nuova vita lontana dalla tv.

Ed eccola, totalmente al naturale, in casa, mostrarsi su Instagram appena sveglia mentre fa colazione. Il viso poggiato nella mano e lo sguardo che scruta davanti a sé. “Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci” scrive nella caption che accompagna lo scatto.

Quando tornerà in televisione?

Il post ha raccolto numerosi commenti da parte dei fan e qualcuno le chiede quando tornerà in tv. La sua risposta non tarda ad arrivare ma delude i suoi follower. “Passerà un po’, così ringiovanisco” scrive divertita. Ma sebbene ironico, il commento di Caterina Balivo appare piuttosto realistico. E l’idea di non poterla rivedere sul piccolo schermo per molto tempo non piace affatto agli utenti.

“Sei così giovane e bella, torna presto”, “Noooo, ma che brutta notizia, io non vedevo l’ora che iniziasse qualcosa di tuo”, “Non dire cavolate, devi tornare presto in televisione” sono alcune delle reazioni alla replica della conduttrice.

Vieni da Me è andato in onda per due stagioni consecutive su Rai1 subito dopo il TG1 delle 13.30. Una sorta di promozione per Caterina che veniva da Detto Fatto su Rai2, oggi condotto da Bianca Guaccero. Oggi, ha deciso di fermarsi ma sono in tanti ad attenderla a braccia aperte. Quanto durerà questa pausa?