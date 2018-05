Il caso Mattarella e governo visto dai vip: il duro commento di Fabrizio Corona e le reazioni di Rita Dalla Chiesa ed Enrico Mentana

L’Italia intera è col fiato sospeso per la decisione di Mattarella di dare l’incarico a Carlo Cottarelli dopo che Giuseppe Conte ha rinunciato alla formazione del governo per via di quello che potremmo definire ‘ostacolo Savona’.