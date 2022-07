Carmen Di Pietro, siparietto hot con Marialaura De Vitis: cosa ha inquadrato l’ex naufraga mentre provavano dei vestiti 

Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis, amiche dopo l'Isola dei famosi: la giornata di shopping passata insieme

Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis, dopo l’esperienza condivisa all’Isola dei famosi, hanno cominciato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Tra le due sembra essere nata una bella amicizia.

Le due si frequentano e si sono incontrate in città, come documentato su Instagram: hanno mangiato un gelato insieme, tra risate e scherzi, per poi continuare con un po’ di shopping per negozi.

Carmen e Marialaura, l’amicizia dopo l’Isola

Proprio all’interno di un negozio, Marialaura ha inquadrato Carmen Di Pietro alle prese con una prova d’abito. Carmen non si è accorta subito di essere ripresa da Marialaura e per qualche istante la si è vista nel camerino del negozio aggiustarsi dappertutto l’abito, tra le risate sotto i baffi dell’ex Pupa che non ha smesso un secondo di riprenderla.

Contro ogni pronostico, le due sono diventate amiche. Sembrano lontani i tempi in cui Carmen sospettava di Marialaura e voleva tenerla a tutti i costi lontana da suo figlio Alessandro.

Foto: Kikapress