Dopo mesi di permanenza da Fabrizio Corona, Carlos Maria lascia la casa paterna e torna da Nina Moric: la felicità della mamma nelle IG Stories

Dopo mesi di inquietudine e tristezza, Nina Moric torna a sorridere dopo che Carlos Maria è tornato a vivere con lei. Il figlio, appena compiuti 18 anni, aveva deciso di stare con suo padre, Fabrizio Corona, causando un grande dolore alla madre, che più di una volta si è sfogata su Facebook. Nelle scorse ore la svolta inattesa e l’immensa felicità di Nina condivisa su Instagram.

Nina Moric al settimo cielo, Carlos Maria è tornato a casa

Nei giorni scorsi, Nina Moric aveva pubblicato sui social un audio choc in cui Carlos Maria, parlando con lei al telefono, confessava di essere minacciato dal padre. Fabrizio Corona, sembra di capire da quella conversazione, avrebbe avuto il controllo sul figlio, tanto da metterlo anche contro la madre. Mentre il ragazzo parlava, Nina si disperava, sentendosi impotente di fronte a quello che stava succedendo al figlio.

Nello stesso lungo post, l’ex modella aveva pubblicato anche un altro audio, appartenente allo stesso ex marito, che pronuncia frasi scioccanti nei suoi confronti: “Sarei arrivato a venire da te per fracassarti la testa in un angolo e ucciderti per non vederti mai più, per il male che hai fatto a questo ragazzo” dice Corona.

Il rientro a casa

Dopo la pubblicazione di questi audio, tra l’altro ancora visibili sulla pagina Instagram di Nina Moric, Carlos Maria aveva ritrattato la sua versione, sostenendo di aver mentito e di aver detto cose che non pensava su suo padre. Lo stesso Fabrizio si è mostrato nelle IG Stories con lui, rassicurando i fan.

Evidentemente non è bastato, perché il giovane Corona ha fatto le valigie ed è tornato dalla madre. È stata lei stessa a comunicarlo ai suoi follower nelle Storie di Instagram, dicendosi felicissima e grata a Dio per il rientro del figlio.

Intanto, proprio ieri l’avvocato di Nina ha annunciato di aver presentato una denuncia contro Fabrizio. Una storia davvero intricata, ben lontana dall’essere risolta…