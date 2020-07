Nessun mistero dietro l'abbronzatura più famosa della tv italiana: Carlo Conti ama il sole e quando non può prenderlo, ripiega sulle lampade

Tra i motivi che rendono Carlo Conti famoso non ci sono solo i programmi di successo che conduce da decenni sulla tv di stato, ma anche la sua celebre abbronzatura, motivo di tante ironie e battute (soprattutto da parte degli amici di sempre Panariello e Pieraccioni)

Carlo Conti lampade, ecco perchè è sempre abbronzato

Ma come mai Carlo Conti è sempre così abbronzato? La risposta è molto semplice, perchè ama il sole e non riesce a vedersi con la pelle “chiara”. Per questa ragione il conduttore toscano passa l’estate al mare e anche in inverno, appena può, prende un aereo e va in parti del mondo dove è sempre estate.

Ovviamente non sempre si può volare ai Caraibi, soprattutto quando si hanno gli impegni lavorativi di Carlo Conti, quindi il nostro ripiega spesso e volentieri sulla lampade, in particolare facciali. Il conduttore ha sempre specificato di privilegiare salute e sicurezza, utilizzando creme solari ad alta protezione e recandosi solo in centri specializzati.

Ormai Carlo Conti senza abbronzatura non sarebbe più lui: in un’intervista recente ha dichiarato che quelle sull’abbronzatura sono le battute che più gli vengono fatte anche in strada dai fan (ma ha anche detto che forse a sua madre non sarebbe piaciuta!).

Abbronzatura a parte, Carlo Conti è pronto a tornare in pista in autunno con Tale e quale show: dopo il successo di Top 10, uno dei primi programmi di nuovo in diretta dopo l’emergenza Covid, torna lo show più amato dai telespettatori, a giuria invariata e con molte grandi sorprese nel cast.

Tra i possibili concorrenti (ricordiamo che per l’emergenza Coronavirus sono slittati anche i provini) dovrebbero esserci Francesca Testasecca, Stefano Sala, Roberta Morise e Pago.