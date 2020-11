Il conduttore toscano torna a casa dopo alcuni giorni passati in ospedale a Careggi, a Firenze, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid: è lui stesso a comunicarlo ai fan con una foto su Instagram

Le condizioni di salute di Carlo Conti hanno destato grande preoccupazione nei giorni scorsi: il conduttore toscano era risultato positivo al Covid e mentre nei primi giorni si era dichiarato quasi asintomatico, tanto da riuscire a condurre Tale e quale show da casa, successivamente le sue condizioni si erano aggravate ed era stato ricoverato in ospedale.

Carlo Conti esce dall’ospedale, la prima foto

Conti ha sempre aggiornato i suoi fan sul decorso della malattia tramite social ed è sempre stato presente anche a Tale e quale: durante l’ultima puntata, condotta in sinergia da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha telefonato dall’ospedale e rassicurato tutti sulle sue condizioni.

Finalmente nella giornata di lunedì la bella notizia: Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale e torna a casa, dove dovrà terminare la sua quarantena in attesa di negativizzarsi.

A dare il lieto annuncio proprio Carlo via Instagram, con un selfie “mascherinato”: “Verso casa!”, scrive il conduttore, terminando il suo messaggio con una raccomandazione a “Stare attentissimi”

Non sappiamo ancora se Carlo Conti tornerà a condurre Tale e quale venerdì, da casa o in studio (nell’ipotesi in cui per venerdì abbia già i tamponi negativi): di certo vorrà essere presente in qualche modo per non spezzare quel filo rosso che lo lega al suo pubblico e che lo ha spinto ad essere sempre in prima linea, anche quando le sue condizioni di salute andavano peggiorando.

Il mondo dello spettacolo e la famiglia di Carlo Conti possono tirare un sospiro di sollievo: la parte più difficile è passata, ora si tratta solo di guarire!