Il conduttore toscano, positivo al Covid e inizialmente asintomatico, pubblica un biglietto affettuoso di moglie e figlio e fa sapere che i sintomi sono arrivati, poi precisa: nessun allarme

Carlo Conti è l’ultimo vip di una lunga lista ad aver contratto il Covid: la scorsa settimana, quando ha condotto Tale e quale show da casa, sembrava non avere sintomi, ma dopo qualche giorni tutti i segnali distintivi della malattia sono arrivati.

Carlo Conti Covid: “E’ un brutta bestia”, le parole del conduttore

Il conduttore toscano ha pubblicato su Instagram un post con il biglietto che il figlio Matteo e la moglie Francesca gli hanno infilato sotto la porta della stanza dove sta passando, isolato, la sua malattia.

“Babbo ti amiamo”, gli hanno scritto moglie e figlio e Carlo, intenerito, ha commentato: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente, sto già meglio!”

Il post aveva creato un certo allarme fra i fan di Carlo Conti e in rete si è diffusa velocemente la notizia di un peggioramento del conduttore: in realtà, come poi chiarito da una nota stampa dello stesso Conti, non c’è nessun allarme. “Ma quale peggioramento, sono solo arrivati sintomi! –ha fatto sapere Conti- Nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo”.

Conti ha fatto sapere di essere isolato, riguardato e ben seguito, circondato dall’affetto dei familiari: come molti altri speriamo possa lasciarsi in fretta dietro alle spalle questa brutta storia. Intanto il pubblico si chiede chi condurrà, venerdì sera, la nuova puntata di Tale e quale show…