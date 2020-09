Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini e Paolo Brosio: una tavolata di "maledetti toscani", come li chiama Conti, hanno festeggiato insieme il Ferragosto

Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini sono amici da una vita: il loro feeling è naturale e innegabile, sul palco ma anche fuori. Li abbiamo visti in tour (senza Ceccherini) a teatro, ma anche scambiarsi le ospitate nei rispettivi programmi ed ogni volta è stata indimenticabile, soprattutto per chi ama la comicità toscana.

Carlo Conti cena con Ceccherini, Brosio, Pieraccioni e Panariello

Stavolta al quartetto delle meraviglie si è aggiunto anche Paolo Brosio e il gruppo è stato a cena per Ferragosto in un locale toscano, documentando poi il tutto sui social.

Carlo Conti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un momento della cena durante il quale Brosio intonava canti religiosi, seguito da Panariello e sotto l’occhio ironico di Ceccherini e Pieraccioni. La conclusione del video è stata “Maledetti toscani!”

Conti ha anche pubblicato una foto della torta che gli è stata omaggiata, personalizzata, dai titolari del bar pasticceria presso cui si trovava il gruppo.

Paolo Brosio dopo Ferragosto sarà poi di nuovo a cena con Conti, Pieraccioni, Panariello e Ceccherini: l’occasione, il galà di beneficenza a Forte dei Marmi per il progetto “Mattone del cuore”, una raccolta di fondi per le famiglie in difficoltà a causa del Covid ma anche per la costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje, in Bosnia.

Una serata di solidarietà ricca di grandi ospiti, che non ha fatto che cementare ancora di più l’amicizia fra questi cinque “maledetti toscani”.