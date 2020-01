Notte di San Silvestro in casa per la famiglia Bonolis. Una serata intima con poche persone quella organizzata dal conduttore televisivo. A condividere le immagini della vigilia di Capodanno sui social non poteva che essere Sonia Bruganelli, che però ha commesso una gaffe. E in tanti l’hanno notato.

Capodanno, la gaffe di Sonia Bruganelli

La moglie di Paolo Bonolis ha deliziato i fan con alcuni scatti e video della vigilia di Capodanno in casa. in attesa di sedersi per gustare il tradizionale cenone, la donna ha pubblicato su Instagram una foto della sontuosa tavola apparecchiata.

LEGGI ANCHE: — Colpo basso di Paolo Bonolis a Federica Panicucci: quel video su Instagram a Capodanno non farà piacere alla conduttrice

Peccato, che la disposizione di stoviglie e accessori non fosse del tutto corretta e qualcuno gliel’ha fatto notare. L’immagine, infatti, mostra una bella tavola coperta da una tovaglia rossa, con sottopiatti in argento, calici eleganti e decorazioni a tema. L’errore commesso? Il tovagliolo a destra! Una gaffe per Sonia Bruganelli, costretta a giustificarsi.

I commenti dei fan e la giustificazione di Sonia

“Il tovagliolo va sempre a sinistra” le fa infatti notare più di qualche utente. Commenti del genere si sono moltiplicati, così, dopo la gaffe, Sonia Bruganelli è intervenuta per replicare a chi le puntava il dito contro.

“Lo so, ma non ho apparecchiato io” ha risposto la moglie di Bonolis. In un altro commento, poi, la donna ha scaricato la colpa sulle figlie: “Hanno apparecchiato le ragazze”.

Insomma, una distrazione che è costata qualche critica, ma che non ha certamente rovinato la piacevole atmosfera dei festeggiamenti.