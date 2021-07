Can Yaman, parla il padre dell’attore: cosa dichiara su Diletta Leotta e il possibile matrimonio

Dopo i continui gossip su Can Yaman e Diletta Leotta, a parlare è il padre dell’attore. L’uomo ha rilasciato un’intervista a una rivista turca, parlando delle eventuali nozze del figlio.

In Italia si vocifera di un matrimonio tra i due verso agosto 2021, anche se non c’è stata nessuna conferma a riguardo.

“Il primo passo è stato fatto, sono stati indossati gli anelli di fidanzamento, spero che il matrimonio sia il prossimo anno” ha dichiarato il papà di Can Yaman.

Nonostante però l’avvicinamento di Diletta alla famiglia di Can, sono ancora in tanti ad essere scettici sulla love story. Per ora quindi nessuna data di matrimonio è stata fissata, e il gossip continua.