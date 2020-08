L'attore turco del momento, Can Yaman, è finito in ospedale dopo aver girato la fatidica scena del bacio in Daydreamer: ecco cosa è successo

La soap opera turca Daydreamer è molto amata dal pubblico anche per l’avvenenza del protagonista, il bel fotografo Can Divit a cui dà il volto l’attore turco Can Yaman.

Sui social negli ultimi giorni è scoppiato “il caso Can”: l’attore è stato improvvisamente ricoverato in ospedale ed ha documentato il tutto attraverso i suoi profili. Ma cosa è successo?

Can Yaman ospedale, cosa è successo?

A rendere la notizia ancora più curiosa, la coincidenza: Can Yaman è finito in ospedale subito dopo aver girato la famosa scena del bacio, attesissima dai fan, con la co-protagonista Sanem (Demet Özdemir). Le soap turche sono infatti tradizionalmente avare di scene di sesso, quindi un bacio è un evento molto più intenso di come sarebbe in un prodotto simile ma occidentale.

A quanto pare, Can Yaman ha preso troppo freddo per girare la scena in giardino di notte ed è finito in ospedale con la broncopolmonite.

“Scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”, ha scritto l’attore, scherzando sulla sua disavventura.

Per fortuna, Can Yaman è stato poi dimesso ed è tornato a casa in ottima salute: niente paura dunque per il proseguimento delle soap opera che lo vedono protagonista.

Al momento, l’attore turco classe 1989 è uno dei personaggi più famosi del suo paese: ha vinto numerosi riconoscimenti e passa da un set all’altro, collezionando successi. Forse non tutti sanno che Can prima di iniziare la carriera da attore si è laureato in Giurisprudenza ed aveva iniziato il percorso per diventare procuratore, prima di capire che la sua strada era la recitazione, e che parla correntemente ben quattro lingue: oltre al turco, l’inglese, il tedesco e l’italiano e sta studiando lo spagnolo.