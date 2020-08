Can Yaman denunciato da una collega: l’attore punito per il gesto sul set

Can Yaman è stato denunciato da una collega perché durante una lite le ha tirato del tè bollente addosso: ecco cosa è successo

Bello, affascinante e amatissimo nel nostro Paese, ma pare poco rispettoso delle donne che lavorano con lui. Can Yaman, attore turco protagonista di diverse serie tv molto seguite anche in Italia, è stato denunciato da una collega ed è finito in tribunale. La notizia, riportata da Liberoquotidiano, ha avuto molta eco in Turchia ed è stata ripresa da molti siti web italiani.

Can Yaman denunciato: cosa è successo

Tutto sarebbe accaduto sul set di Hangimiz Sevmedik, serie tv in cui l’attore recita al fianco di Selen Syder. Tra i due però sembra non ci fosse un gran bel rapporto e le discussioni durante le riprese sarebbero state continue.

Proprio a seguito dell’ennesimo litigio, Can Yaman avrebbe commesso un poco elegante gesto nei confronti della collega che l’ha denunciato. L’attore, infatti, le avrebbe rovesciato una tazza di tè bollente addosso. Selen, ferita dall’atteggiamento del compagno di scena, ha deciso di portarlo in tribunale. L’intemperanza gli è costata non solo la denuncia ma anche un’ammenda di circa 12 mila euro.

Le conseguenze per i due attori

La notizia si è ben presto trasformata in un piccolo scandalo mediatico che ha coinvolto i due attori molto famosi in patria. Ma Selen, nonostante abbia dimostrato di aver ragione, vincendo sul fronte giudiziario, ha pagato le conseguenze maggiori. L’attrice infatti ha perso il lavoro, mentre Can Yaman, nonostante fosse stato denunciato, ha continuato a recitare.

L’attore, attualmente, è in onda su Canale 5 con Daydreamer, la fortunata serie tv estiva che sta replicando il successo di Bitter Sweet, trasmessa dalla stessa rete l’anno scorso.

Can è molto amato in Italia, è stato ospite anche a C’è Posta per Te: quel gesto contro la collega cambierà l’opinione delle sue fan?