Tutto pronto per la nuova edizione di C’è Posta per Te che torna in prima serata su Canale 5 da sabato 11 gennaio con nuove storie e nuovi sopiti, tra i quali anche Can Yaman. Accoglienza più che calorosa per l’attore di Bitter Sweet, arrivato da Maria De Filippi con capelli raccolti, barba lunga e camicia bianca. Ma dopo la puntata, registrata da tempo, si mostra con un look totalmente rinnovato.

Can Yaman, nuovo look dopo C’è Posta per te

Come annunciato dai canali social dello show di Canale 5, Can Yaman sarà uno degli ospiti della prima puntata della nuova attesa stagione di C’è Posta per Te. Probabilmente, come accade sempre con i Vip che partecipano al programma, l’attore sarà stato chiamato per fare una bella sorpresa a qualche fan.

Nella clip diffusa in rete, si vede l’interprete di Ferit, entrare in studio con barba e capelli lunghi, accolto da un coro tutto femminile che intona: “Sei bellissimo”. Oggi però, il bel trentenne turco appare completamente diverso, sebbene pur sempre affascinante.

Via la barba e i capelli lunghi

La puntata di C’è Posta per Te che andrà in onda sabato è stata registrata da tempo e Can Yaman nel frattempo ha stravolto il suo look. L’attore ha deciso, infatti, di dare un bel taglio a barba e capelli, mostrando quel viso pulito che lo fa sembrare un ragazzino.

Una bella trasformazione, per molti inaspettata, che pare sia stata accolta con apprezzamento dai fan di tutto il mondo: le immagini del nuovo Can stanno facendo già il giro del web.