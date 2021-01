Can Yaman, il gesto di beneficenza dell’attore: cosa si scopre dopo la multa da 400 €

Dalla multa per il selfie con le fan alle tante azioni di beneficenza: Can Yaman stupisce sempre di più. Ecco cosa ha fatto l'attore turco

Il suo nome è Can Yaman è non ha certo bisogno di presentazioni. L’attore turco, star di DayDreamer scelto anche per il reboot di Sandokan, è una delle star del momento. Salito all’onore delle cronache per la multa ricevuta qualche giorno fa, Can Yaman è noto anche per le sue numerose azioni di beneficenza. Tanti piccoli dettagli che sembrano renderlo ancora più speciale…

Can Yaman: la multa di 400 euro per i selfie con le fan

Qualche giorno fa, infatti, Can Yaman ha ricevuto una multa per essersi concesso un bagno di folla trasgredendo le regole di prevenzione della pandemia Covid-19. Sotto il suo albergo di Roma, infatti, moltissime fan si sono radunate apposta per incontrarle e lui, da perfetto gentleman, non ha voluto deluderle concedendosi anche a numerosi selfie.

Il prezzo da pagare, però, è stato decisamente altino: una multa da 400 euro!

Can Yaman è famoso per le sue tante azioni di beneficenza

Ma, selfie e multe a parte, Can Yaman è famoso anche per la sua cultura: laureato in giurisprudenza, ama i libri e parla ben quattro lingue e fa spesso beneficenza. Proprio così. In segno di gratitudine per il successo raggiunto, il bell’attore turco è solito compiere gesti generosissimi.

Dopo la multa di 400 euro, infatti, Yaman ha donato tutto il cioccolato ricevuto in dono dalle fan italiane ad un ospedale oncologico di Instanbul. Più volte, infatti, ha partecipato ad azioni volte al benessere dei bambini e alla loro salute, come quando ha messo all’asta il gilet indossato a Verissimo per raccogliere fondi per Pamir, un bambino affetto da Sma.

Ma Can Yaman adora anche gli animali e la cura dell’ambiente, e nelle sue numerose azioni di beneficenza non mancano mai donazioni per le associazioni che si prendono cura dei nostri amici a quattro zampe, nonché del benessere del nostro pianeta.

Piccoli dettagli, lo sappiamo, ma contribuiscono non poco a far crescere il fascino già enorme di un attore bellissimo e dal grande cuore… praticamente un nuovo Keanu Reeves!

Foto: Kikapress