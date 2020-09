C'è anche Belen nella schiera delle fan di Can Yaman, il protagonista di "Daydreamer": lui però non ricambia il follow su Instagram. In autunno però l'attore turco dovrebbe passare da queste parti...

Sarà quel fascino misterioso dell’uomo orientale, saranno i muscoli scolpiti, i capelli lunghi sulle spalle e i ruoli da romanticone che interpreta nelle soap più in voga del momento: sarà un po’ di tutto questo, ma intanto Can Yaman ha conquistato il cuore dei telespettatori da protagonista e non intende uscirne a breve.

Can Yaman Belen Rodriguez: lei lo segue, lui non ricambia

Inutile dire che l’attore, nato a Istanbul nel 1989, laureato in legge e poliglotta, fa strage di cuori femminili: tra le sue fan in Italia figura anche una delle donne più sexy del panorama televisivo, Belen Rodriguez. Spulciando su Instagram balza infatti agli occhi che la conduttrice argentina è follower di Can, che però evidentemente non la conosce e non ricambia il follow.

Molto singolare la circostanza, dal momento che Belen non segue più nemmeno l’ex marito Stefano De Martino, che invece ancora la segue. Can Yaman -che secondo il gossip è single- è stato anche ospite di Maria De Filippi a ‘C’è posta per te’, quindi per Belen il “gancio” è praticamente sevito.

L’autunno per Can Yaman, almeno qui in Italia, si prospetta comunque caldo: mentre va in onda la seguitissima “Daydreamer – le ali del sogno”, lui è sul set di “Bay Yanlis”, nuova soap che arriverà in Italia nel 2021. E si mormora che a Mediaset siano ben due le conduttrici a “corteggiarlo” per portarlo nei loro show: non vengono fatti nomi ma impossibile non pensare a Barbara D’Urso e Maria De Filippi, che già l’anno scorso riuscirono ad averlo ospite nei loro programmi.

Ricordiamo anche che (sempre secondo le voci di corridoio) Can Yaman era stato contattato anche per far parte del cast del Grande Fratello Vip e che lui avrebbe rifiutato: l’attore sembra quindi poco interessato allo showbiz ma più alla recitazione e la sua bravura avrebbe attirato anche l’attenzione di Ferzan Ozpetek, che starebbe pensando di inserirlo in un suo film.

Per Can Yaman le cose sembrano mettersi molto bene: chissà che in Italia non riesca a trovare anche l’amore?