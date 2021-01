Bagno di folla per Can Yaman: tantissimi fan lo hanno atteso fuori da un albergo di Roma dove alloggia l'attore turco.

Una folla di fan in delirio ha atteso Can Yaman a Roma fuori dal suo albergo. L’attore turco protagonista di Daydreamer si trova nel nostro Paese per girare uno spot pubblicitario.

Can Yaman a Roma fa impazzire tutti: folla di fan fuori l’albergo

Fotografie, autografi: Can Yaman non si è sottratto alla folla numerosa di fan che lo ha atteso fuori dall’albergo romano anche solo per vederlo di sfuggita. Una disponibilità e una gentilezza non scontati, ma che hanno colmato di felicità il cuore dei molti supporter, come si vede nel video postato su Instagram.

L’attore turco è in Italia per girare uno spot per la pasta De Cecco diretto da Ferzan Ozpetek. Al suo fianco ci sarà la bella Claudia Gerini.

Gli impegni per Yaman non finisco qui; sarà tra gli ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te, e vestirà i panni del principe-pirata malese Sandokan nel nuovo progetto della Lux Vide. Luca Argentero interpreterà Yanez il suo fedele bacio destro.

