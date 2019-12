Per conquistare la simpatia dei fan della Famiglia Reale ci ha messo parecchio tempo e ancora oggi non è tra i membri più amati. Ora, alcune recenti rivelazioni del figlio, potrebbero contribuire a renderla ancora più antipatica. Parliamo di Camilla Parker Bowles, che a quanto pare avrebbe avuto strane abitudini il giorno di Natale prima di diventare le seconda moglie del Principe Carlo, di cui è stata storica amante.

Camilla Parker Bowles imprecava a Natale

È suo figlio Tom che descrive uno strano quadretto familiare, spulciando tra i ricordi di quando era bambino. Oggi chef e scrittore, l’uomo affida le rivelazioni sulla madre alle pagine del suo libro in cui svela ricette natalizie ma anche retroscena domestici.

In particolare, il figlio di Camilla Parker Bowles ricorda che il giorno di Natale, quando lui era piccolo, la Duchessa di Cornovaglia era molto indaffarata in cucina. Insieme alla zia, si svegliavano prestissimo e già alle 6 del mattino erano intente a preparare il tacchino ripieno tra imprecazioni varie.

Le abitudini sono cambiate

Oggi, Camilla Parker Bowles non ha più problemi con il menù di Natale. Come da tradizione, essendo la moglie del primogenito della Regina Elisabetta, si unisce alla Famiglia Reale inglese per il pranzo nella tenuta di Sandringham a Norfolk.

Un appuntamento con i parenti più prossimi molto sentito da Sua Maestà, al quale però quest’anno hanno rinunciato i ‘rivoluzionari’ Harry e Meghan.

I Duchi di Sussex infatti hanno preferito lasciare Londra e trascorrere un po’ di tempo con il loro piccolo Archie e con la madre dell’ex attrice americana, disertando tutti gli appuntamenti natalizi di famiglia.