Camilla, nuova regina consorte: l’oggetto indossato per rendere omaggio alla regina Elisabetta

Durante l'arrivo della bara della Regina Elisabetta II, Camilla è stata avvistata con un oggetto molto particolare

In Inghilterra sono giorni concitati per la morte della Regina e per tutte le cerimonie previste dal protocollo, tra incoronazione del nuovo Re Carlo III e funerali di Elisabetta II.

La Regina si è spenta nella tenuta di famiglia a Balmoral e in questi giorni il feretro ha raggiunto Buckingham Palace, in attesa dei funerali previsti per lunedì 19 settembre.

Negli stessi momenti in cui la bara raggiungeva il palazzo, Camilla, designata Regina Consorte di Re Carlo III, è stata avvistata a Londra con un gioiello spilla a forma di trifoglio, che secondo gli esperti potrebbe essere appartenuta proprio alla Regina, come regalo di nozze ricevuto nel 1947.

In tanti hanno interpretato questo suo gesto come un omaggio sentito e sincero a Elisabetta II. Nonostante i problemi del passato, Camilla è a tutti gli effetti un membro di pregio della famiglia Reale inglese: fu riconosciuta ufficialmente dalla stessa Elisabetta come Regina consorte al fianco del figlio.

Foto: Shutterstock