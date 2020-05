Principe Harry cambiamento drammatico. Il Duca del Sussex sorprende con questa rivelazione inaspettata in un video social

La nuova situazione globale di distanziamento sociale e divieto di assembramenti tra Oriente e Occidente non ha escluso niente e nessuno.

Se alcuni settori sono stati più colpiti di altri, come la ristorazione, il turismo e gli eventi, soprattutto per questi ultimi, che sembrano i più difficili da far ripartire, si cercano nuove forme e modalità. Quando si può.

È così che molti eventi fisici si stanno trasformando in virtuali, dando vita a rinnovate possibilità di fruizione, alcune ben riuscite ed efficaci, altre meno.

Principe Harry cambiamento drammatico per i giochi

Tra coloro che trovano e propongono altre vie c’è anche il Principe Harry.

Il nipote della Regina Elisabetta sabato sera ha pubblicato un video a sorpresa per celebrare quella che sarebbe stata la cerimonia di apertura degli Invictus Games 2020. I giochi erano originariamente previsti in questi giorni a L’Aia, nei Paesi Bassi, ma sono stati rinviati a causa del covid.

Nel video messaggio, girato dalla sua nuova casa a Los Angeles, Harry ha rivelato però che i giochi non verranno annullati, ma svolti in modalità virtuale.

Ciao a tutti. Mentre commemoriamo il VE Day questo fine settimana e rendiamo omaggio al servizio e al sacrificio dell’intera generazione della Seconda Guerra Mondiale, avremmo dovuto anche radunarci insieme in Olanda per dare il via a The Invictus Games 2020 a L’Aia.

ha spiegato il Duca di Sussex nel video

La vita è cambiata radicalmente per tutti noi dall’ultima volta che sono stato a L’Aia, ma il team IG2020 ha fatto un lavoro incredibile per adattarsi così rapidamente alla situazione e sono impegnati a mettere in atto piani per il prossimo anno. Le nuove date saranno condivise molto presto con tutti voi.

Il duca ha poi esortato le persone a rimanere in contatto durante la pandemia e ha annunciato che si terranno alcuni eventi virtuali al posto dei giochi.

Anche se non possiamo stare insieme di persona, sono davvero felice che ci siano molte attività virtuali pianificate per questa settimana e incoraggio tutti voi a partecipare, se potete, perché non si sa mai, potrebbe essere divertente.

In un video apparentemente pieno di speranza e buoni propositi, il principe ha poi aggiunto

Durante questa settimana vedremo e sentiremo parlare di molti concorrenti di Invictus; la loro esperienza e capacità di affrontare le sfide della salute mentale è qualcosa da cui tutti possiamo trarre lezioni.

Lo stesso si potrebbe ovviamente dire per i nostri incredibili professionisti della salute che lavorano così duramente per tenerci tutti al sicuro.

Accanto a tutte le attività virtuali del team dell’Aia, sono lieto che The Invictus Games Foundation ospiterà una conferenza virtuale con relatori e partecipanti internazionali che condivideranno i loro pensieri e l’esperienza di resilienza e perché lo spirito di Invictus è così importante.

E infine, un ultimo messaggio

State al sicuro e questa settimana rimanete sintonizzati mentre vi porteremo a casa L’Aia

Che cosa gli Invictus Games

Gli Invictus Games sono un evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio in diverse discipline sportive.Il nome ha origine da Invictus, aggettivo latino che significa non vinto, invincibile ed indomito e dalla poesia Invictus di William Ernest Henley.