È disponibile dallo scorso 18 settembre, su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica, ‘Acida’, il nuovo singolo di Bussoletti per Red&Blue Music Relations, distribuito da Ada Music Italy: una personale reinterpretazione del celebre brano dei Prozac+

Luca Bussoletti, in arte Bussoletti, è tra i cantautori più interessanti della scena indie italiana. Arriva dal successo su Spotify con il brano ‘Ponte Milvio’, che ha superato i 100 mila stream anche grazie al suggestivo ‘flash-mob’ romano di presentazione, ripreso dai principali media nazionali. È stato presente all’ultima Festa del cinema di Roma con il film ‘Tommaso, Maestrelli e il calcio a colori’, di cui ha firmato la colonna sonora insieme a Francesco Arpino e la traccia dei titoli di coda ‘La ballata degli ultimi’, lungometraggio poi trasmesso su Rai 2 con ottimi riscontri d’ascolto. Attualmente, è presente nelle sale cinematografiche con la canzone ‘Vento’, composta per la pellicola ‘Ritorno al Tratturo’ con Elio Germano. Nel corso della sua carriera, si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti come il Premio Lunezia, il Premio Donida e il Premio Amnesty ‘Arte e diritti umani’. Questa volta, il cantautore romano si è misurato, per la prima volta, con una ‘cover’, spinto dal desiderio di restituire una luce inedita a un brano verso cui nutre profonda devozione e gratitudine. Infatti, pur con il massimo rispetto per i Prozac+, la sua versione di ‘Acida’ abbandona le spigolosità del punk anni ’90, per abbracciare la dimensione acustica e calda dell’artista capitolino. L’arrangiamento è arricchito delle trame di chitarra in stile Manu Chao per opera di Salvatore Romano (L’Orchestraccia) e del tessuto ritmico disegnato dalle percussioni di Leziero Rescigno, punto di riferimento dell’indie italiano. In contrasto con la morbidezza dell’abito sonoro, l’interpretazione vocale resta un grido liberatorio: una scelta istintiva, nata come un tributo sincero ed energico alla band di Pordenone. La scintilla è scoccata all’Auditorium Parco della Musica di Roma, durante un’esibizione ‘live’ in cui tra il cantautore e la platea si è creata un’alchimia tangibile. L’uscita ufficiale del singolo è stata, perciò, la naturale conseguenza delle vibrazioni di quella notte speciale. Il videoclip della versionedella nuova versionedi ‘Acida’ si muove lungo il confine sottile tra memoria generazionale e riscoperta del presente.Se, negli anni ‘90 del secolo scorso, il celebre brano dei Prozac+ incarnava il disincanto e la spinta trasgressiva dell’epoca, la rilettura acustica dell’artista romano — nata in seno al progetto Incoros — rovescia la prospettiva: la bellezza si spoglia dell’eccesso, per riscoprirsi esperienza profonda, consapevole e rispettosa della vita in ogni sua espressione. Firmato alla regia da Alessandro Sabeone, l’opera audiovisiva trova la propria scenografia d’eccezione nella maestosità della basilica della Santissima Trinità di Saccargia (Ss) e negli scorci suggestivi di Codrongianos (Ss). Le immagini intessono un dialogo costante tra architettura romanica, natura incontaminata e il calore sonoro dell’arrangiamento in stile Manu Chao, dando vita a un’esperienza immersiva di grande potenza simbolica. Bussoletti è anche un eccellente speaker radiofonico. Egli conduce infatti, quotidianamente, su Radio Roma Sound, il drive-time show ‘Green Carpet’, grazie al quale ha vinto il Microfono d’Oro nella categoria ‘Spettacoli’. Inoltre, ha pubblicato una raccolta di racconti per Round Robin ed è attualmente al lavoro sul suo primo romanzo. Ecco qui di seguito, per i lettori di Funweek, il videoclip ufficiale di questa nuova versione di ‘Acida’ e un’intervista che l’artista ci ha gentilmente concesso.

Bussoletti, come mai hai voluto ‘aggiornare’ o ‘riarrangiare’ questo successo dei Prozac+, dal titolo ‘Acida’?

“Perché questa canzone appartiene a un’intera generazione, l’ultima senza cellulare e la prima alle prese con internet. La considero un grido di un ventenne che sogna di superare tutto intero l’adolescenza. È un brano che non ho mai smesso di cantare, da sotto la doccia fino a quel palco dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, in un concerto di un insolito 29 febbraio, in cui la gente ascoltò con gli occhi lucidi. Ho grande rispetto del pubblico e quel passaggio di elettricità mi ha convinto a registrare una piccola versione di una grande hit. Dentro ci sono io, il mio modo di cantare, la mia idea delle chitarre e il mio amore per i cori. Dentro c’è anche chi, come me, è convinto che la vita continui oltre la giovinezza più sfacciata, senza perdere valore ma solo cambiando colore. Canto ‘Acida’ dei Prozac+, perché non ho mai smesso di sballarmi: ora di arte, di viaggi e di una splendida vita quotidiana”.

Cosa mantieni del suo vecchio stile punk anni ’90 e cosa hai preferito modificare? E perché?

“Della versione originale c’è ben poco. Da cantautore, ho sempre pensato che cimentarsi in una ‘cover’ significasse portarla completamente nel proprio mondo. Non capisco chi chiede alle nuove versioni di restare ancorato all’originale, nelle voci o nei suoni. Il bello è proprio partire per nuovi viaggi, come quando i ‘Cake’ rifecero Britney Spears”.

Indirettamente, sembri comunicare un po’ di nostalgia per gli anni ’90 del secolo scorso, che invece, per molti versi, fu un decennio traumatico: come hai vissuto quegli anni?

È stato un decennio importante, nella sua rottura. Il ‘grunge’ strappò via il patinato dalla musica e, dal 1989, con la caduta del muro di Berlino, vennero giù anche molte ipocrisie. In Italia, la mafia sferrò il suo colpo più bestiale e la politica della prima Repubblica iniziò a sgretolarsi. Tutti ‘punti e a capo’ che noi vivemmo in modo confuso e fragile. Ecco perché mi piace ricordare una generazione cannibalizzata da quella precedente, che non ha ancora mollato spazi e privilegi e che, ora, deve decidere se proseguire nell’errore o cedere il passo ai giovanissimi, svanendo nel nulla o mettendo, finalmente, tutto a posto”.

Tu ritieni che l’ultimo decennio del XX secolo sia addirittura sottovalutato o poco rivisto dagli storici: perché?

“Questa domanda andrebbe posta agli ambienti accademici, ma credo che ci fosse meno fascinazione, rispetto alle lotte degli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso e che non ci fosse, ancora, il potere della tecnologia di oggi. Come spesso accade, tra il nero e il bianco, il grigio soccombe. Per me, invece, non significa che non sia un periodo da analizzare e raccontare. I ragazzi di allora sono i cinquantenni di oggi e meritano di esistere anche attraverso canzoni”.

Anche il videoclip, diretto da Alessandro Sabeone, sembra voler ribaltare la logica trasgressiva dei Prozac+ per dare ad ‘Acida’ una maggior profondità espressiva, come per dire che dopo il ‘passaggio’ al Terzo Millennio, nulla è stato più come prima: è corretta questa interpretazione?

“Esatto: il videoclip, che vede la partecipazione del mio amico fraterno, Peppe Mangiaracina, si muove lungo il confine sottile tra memoria generazionale e riscoperta del presente. Se, negli anni ‘90, ‘Acida’ incarnava il disincanto e la spinta trasgressiva dell’epoca, questa mia rilettura acustica vorrebbe rovesciare la prospettiva: la bellezza si spoglia dell’eccesso, per riscoprirsi esperienza profonda, consapevole, rispettosa della vita in ogni sua espressione”.

In effetti, dai tempi di ‘Ponte Milvio’, tuo primo brano ad aver superato i 100 mila streams su Spotify, il tempo sembra essersi messo a correre: come mai, secondo te?

“Non è solo il tempo a correre: corrono tutti. E’ inevitabile e non lo condanno, ma ci si deve proteggere con i propri spazi di rallentamento. Per questo motivo, io adoro la notte: il cellulare non squilla e c’è il silenzio giusto per godersi un libro, oppure mettere nero su bianco qualche nuovo pensiero. Di ‘Ponte Milvio’, comunque, ricordo l’emozionante ‘flash-mob’, ripreso anche dal Tg3, in cui abbiamo cantato davanti a tante persone dall’alto di una terrazza che dava sulla piazza. Fu un rischio per tanti motivi, ma gli artisti hanno il dovere di rischiare”.

Tu hai dedicato una ‘ballad’ di chiusura del docufilm ‘Tommaso, Maestrelli e il calcio a colori’, ora disponibile su RaiPlay, dal titolo ‘La ballata degli ultimi’ per sottolineare il passaggio di un’epoca, oppure perché rimpiangi il calcio meno organizzato, ma più genuino, di una volta?

“Direi più per la prima ragione. In generale, non sono convinto che il nuovo sia sempre peggiore: è solo diverso. Quel film di Alberto Manni e Francesco Cordio racconta un periodo romantico di quello sport, che io ho cercato di fermare con una canzone. Ma forse, tra qualche anno, racconterò un’inattesa, ma comunque bella, evoluzione del calcio in un’altra opera”.

Dopo questo ‘remake’, cosa intendi fare? Ti metti a scrivere un nuovo album di canzoni, oppure proseguirai il tuo impegno radiofonico, ‘Green Carpet’, tutti i pomeriggi su Radio Roma Sound?

“Il nuovo album, lo sto scrivendo da tempo ed è quasi finito. Al momento, siamo in studio di registrazione insieme a Francesco Arpino a limare le ultime cose, ma l’anno prossimo uscirà di certo. Infatti, subito dopo ‘Acida’, pubblicherò il primo inedito e poi, via via, gli altri. Non considero l’impegno in radio come un’alternativa alla musica: sono due ‘narrazioni’ parallele, che amo portare avanti insieme. In diretta, parlo a chi è in cerca di compagnia; con le canzoni parlo a chi è in cerca di emozioni”.

Intervista di Vittorio Lussana

LE FOTO UTILIZZATE NEL PRESENTE SERVIZIO GIORNALISTICO SONO DI ALESSIA PASTORELLI