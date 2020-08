Burak Çelik come Can Yaman: chi è il bellissimo falegname di Come Sorelle

Non solo Can Yaman: la serie tv Come Sorelle ci ha fatto scoprire un altro sex simbol proveniente dalla Turchia, Burak Çelik

Chi segue Come Sorelle, la fortunata serie tv turca in onda ogni mercoledì sera su Canale 5, ha imparato a conoscerlo nei panni di Mahir Denizhan. A interpretare il ruolo di questo affascinante falegname è Burak Çelik, giovane attore di Instanbul amatissimo in Italia come il più celebre collega, Can Yaman. Ma conosciamolo meglio.

Chi è Burak Çelik, il misterioso falegname di Come Sorelle

Occhi chiari, sguardo ammaliante, fisico statuario: Burak Çelik è il nuovo sex symbol della televisione. L’attore, conosciuto per la sua partecipazione a Come Sorelle, sta conquistando sempre più le simpatie del pubblico italiano.

Come Can Yaman, anche lui viene dalla Turchia dove è nato il 21 luglio di 28 anni fa. Ha sempre sognato di diventare un attore e per questo ha frequentato, laureandosi, il Dipartimento Di Recitazione Del Centro Culturale Sadri Alışık. Nella sua giovane carriera, i titoli di Best Model in Turkey e Best Model of the World, oltre che la partecipazione a diverse serie tv.

La fama e la vita privata

Il vero successo, però, per Burak Çelik arriva con Come Sorelle che ne decreta la fama a livello internazionale. Seguitissimo sulla sua pagina Instagram, l’attore turco ama condividere scatti molto sexy che lo valorizzano in tutta la sua bellezza. E proprio grazie ai social, scopriamo che è un appassionato di surf e che ha un gatto a cui è molto affezionato.

Della sua vita privata, sappiamo che è stato sposato ma il matrimonio è durato solo due anni, dal 2013 al 2015. Ora Burak è tornato single, per la gioia di tutte le sue fan.