Britney Spears pubblica un nuovo video su Instagram e risponde alle domande dei fan ma qualcosa non quadra e il mistero si infittisce

Britney Spears riappare in un video su Instagram e i fan si allarmano. La pop star americana, che vive sotto la tutela legale del padre, ha risposto alle domande dei follower ma i quesiti posti sono davvero surreali. Gli utenti credono che sia stato tutto manovrato dal suo team (col papà in testa) e qualcuno sospetta che stia inviando dei messaggi in codice nelle risposte.

Britney Spears risponde ai fan su Instagram ma è mistero sulle domande

Nelle ultime settimane, l’attenzione mediatica su Britney Spears è davvero molto alta. In tutto il mondo avanza il movimento #FreeBritney, per chiedere che la giovane cantante sia ‘liberata’ dal padre. L’uomo, come rivelano alcuni media statunitensi, controllerebbe carriera e vita privata della figlia.

In tanti si chiedono come stia davvero l’artista, ritenendo che venga manipolata dal team e dalla famiglia. Proprio come successo nell’ultimo video pubblicato su Instagram, sospettano i fan. Già, perché Britney ha pubblicato un clip in cui dice di rispondere alle domande dei follower, ma ciò che i presunti utenti hanno chiesto è davvero irrealistico, considerato il momento.

Le risposte di Britney

In un momento così delicato, in cui si mette in dubbio la reale serenità di Britney Spears e c’è preoccupazione per le sue condizioni di salute, davvero c’è qualcuno interessato su Instagram a sapere a che ora va a letto la sera? Già, perché questa è una delle domande che i fan avrebbero posto alla loro beniamina.

Non solo: ci sarebbe anche chi è interessato sapere a che età ha avuto la sua prima automobile e quale sia il suo film Disney preferito.

E proprio la risposta a quest’ultima domanda ha fatto insospettire i fan. “Amo Frozen, perché mi piace il fatto che mostri la relazione tra due sorelle e una di loro se ne vada a vivere in un castello perché non ce la fa più” ha detto.

Parole che hanno acceso un campanello d’allarme nei fan: Britney, prigioniera di team e famiglia, sta cercando di mandare messaggi in codice?