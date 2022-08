Briatore, quanto costa la scuola del figlio di Elisabetta Gregoraci? La retta annua da pagare per la scuola dei VIP

Nathan Falco è tornato scuola: ecco quanto costa la retta dell'istituto frequentato dal figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è tornato a scuola: ma quanto costa l’istituto esclusivo frequentato dal ragazzo? Curiosi di scoprire le cifre da capogiro della sua retta scolastica?

LEGGI ANCHE :– Nathan Falco, cosa fa la mamma Gregoraci per il primo giorno di scuola di suo figlio

Quanto costa la scuola del figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci?

Andiamo con ordine. All’età di 12 anni, Nathan Falco Briatore frequenta The International School of Monaco, a Montecarlo, una scuola esclusiva (dimostrato anche da quanto costa la retta). Ma a quanto ammonta esattamente il totale da pagare ogni anno per poter andare a lezione in un istitituto così?

Siamo andati a vedere quanto costa la retta annuale della International School of Monaco per l’anno scolastico 2022/2023, prendendo i dati direttamente dal sito internet ufficiale dell’Istitituto.

I prezzi da capogiro della scuola da urlo del figlio di Elisabetta Gregoraci

Il solo presentare domanda d’ammissione costa 250 euro, ai quali seguono 1.500 euro d’iscrizione. Per la prima iscrizione (corrispondente all’entrata nel sistema scolastico dell’istituto per la prima volta), invece, è necessario versare 5.000 euro volti a migliorare i servizi e le attrezzature scolastiche nel corso del percorso dello scolaro. Praticamente, quasi 7mila euro soltanto per potersi iscrivere!

Per la classe di Nathan Falco, in generale per i ragazzi dai 10 ai 13 anni di età, la retta annuale della scuola monegasca è di 29.400 euro. Per le classi precedenti, dedicate anche ai bambini più piccoli, si va dagli 8.000 euro annuali del Kindergarten pomeridiano ai 26.600 euro della Secondary School (per i bambini tra i 7 e i 9 anni). Insomma, cifre belle alte.

Dato che Nathan Falco frequenta già la scuola da qualche anno, dunque, possiamo affermare che per quest’anno scolastico la sua retta è di circa 31mila euro!

Photo Credits: Kikapress