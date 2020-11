Beppe Fiorello commenta l'esordio de Gli orologi del Diavolo, nuova fiction di Rai1 di cui è protagonista, ma pare lanciare una frecciatina a Luca Argentero, interprete di Doc Nelle tue mani, in onda sulla stessa rete

La settimana di Rai 1 è iniziata con il debutto di una nuova serie tv, Gli orologi del diavolo, tratta dal romanzo autobiografico di Gianfranco Franciosi. La fiction rappresenta il ritorno sul piccolo schermo di Beppe Fiorello, che pare lanciare una frecciatina affatto tenera al collega Luca Argentero, protagonista di Doc Nelle tue mani. I due hanno dato vita a un singolare botta e risposta su Twitter, che ha coinvolto anche diversi utenti.

Botta e risposta su Twitter Beppe Fiorello e Luca Argentero

Lunedì 9 e martedì 10 la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha trasmesso le prime due puntate de Gli orologi del diavolo, una nuova fiction che racconta la versa storia di Gianfranco Franciosi “il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale”.

Il ruolo del protagonista, come detto, è stato affidato a Beppe Fiorello. L’attore siciliano, nelle scorse ore, ha condiviso su Twitter la foto di un articolo apparso su La Repubblica a firma di Stefano Balassone. “Un infinito grazie al pubblico che sta amando #gliorologideldiavolo una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro. A lunedì e martedì prossimo con le ultime due puntate e un finale mozzafiato” scrive a corredo del pezzo.

Il giornalista, nell’articolo, commenta il debutto della nuova serie televisiva e a un certo punto scrive:

L’accoglienza del pubblico di Rai 1, nonostante l’assenza di medici, infermieri e storie di corsia è buona, alla partenza. Poterà diventare più cospicua se gli spettatori riusciranno ad acciuffare il bandolo dell’emozione per un prodotto che mischia i moventi dell’avventura e del sentimento familiare

Questa parte del pezzo, Beppe Fiorello l’ha sottolineata in rosso, per darle rilevanza, ma l’episodio non è particolarmente piaciuto a Luca Argentero. Quel passaggio, infatti, sembra far riferimento proprio a Doc Nelle tue mani, la fiction di successo sempre di Rai di cui è protagonista proprio l’ex gieffino.

“Che strano questo tweet…” ha cinguettato l’attore, facendo incetta di like e commenti. “Magari parla in generale, no?” osserva un utente. “Esattamente così e ti ringrazio!” replica prontamente Fiorello. Luca però non è convinto della buona fede del collega e chiosa: “Ma come? Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri? O è sottolineato in rosso per puro caso?”.

Insomma, sembra che tra Beppe Fiorello e Luca Argentero non scorra proprio buon sangue: i due si chiariranno di persona o continueranno con i botta e risposta sui social?