Benedetta Rossi, Simona Ventura: quel gesto social non passa inosservato. Ecco come Benedetta Rossi ha difeso pubblicamente la Ventura

Italiani popolo di runner, virologi e panificatori… diceva un meme social nell’appena concluso periodo di quarantena.

Durante la famosa fase 1, italiani di ogni ordine e grado, di ogni classe sociale, tendenza politica e paese hanno impastato, cucinato, infornato e sfornato senza tregua. Pomeriggi, mattine, giornate intere le hanno passate ai fornelli, scoprendosi grandi chef e confermando il luogo comune che lega il Bel Paese alla cultura del cibo.

Benedetta Rossi, Simona Ventura prova la sua ricetta e partono le critiche

Tranne grandi personaggi come Rita dalla Chiesa, che ha dichiarato in diretta a Marco Liorni che non si è data alla cucina ma bensì al cibo surgelato, anche i vip hanno dedicato gran parte delle loro giornate a cucinare, recuperando così il tempo impiegato nei mesi precedenti tra i mille impegni di lavoro.

Tra questi vip, non poteva mancare l’amata Simona Ventura che ha recentemente postato un video in cui appare alle prese con una parmigiana di melanzane bianca su ricetta di Benedetta Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Sempre più addicted @fattoincasadabenedetta Che ne pensate? 😋😋 #parmigianabiancadimelanzane Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 8 Giu 2020 alle ore 4:00 PDT

#LaRicettaDelLunedì Parmigiana bianca di melanzane! Sempre più addicted @fattoincasadabenedetta

Che ne pensate? 😋😋

#parmigianabiancadimelanzane

Simona Ventura cuoca social

L’avrà fatta bene? Avrà seguito con attenzione tutte le mosse per portare in tavola una melanzana alla parmigiana bianca ben riuscita?

Secondo alcuni fan no. Oggetto di discussione sono diventati infatti la mozzarella – secondo alcuni troppa e troppo acquosa – e il pesto.

Il pesto si sa, attiva tifoserie un po’ lungo tutto lo stivale: piatto tipico ligure, anche lì conteso tra fazioni e zone, il condimento a base di basilico, pinoli e parmigiano per essere ben fatto deve rispondere a delle caratteristiche ben precise, che non sono sfuggite ai più attenti.

Il pesto fatto in casa è un’altra cosa

ha commentato un utente. E ancora

Il pesto comprato no! Non si può vedere!

Tra critiche alle melanzane (meglio fritte o al forno?), alla mozzarella (troppa e troppo acquosa) e al pesto (confezionato o fatto in casa? Con o senza aglio?), a Simona Ventura è comunque arrivata l’approvazione di Benedetta Rossi che con simpatia ha commentato