Benedetta Rossi, ‘mio marito mette bocca anche sulle ricette’: cosa svela sul loro rapporto dietro le telecamere

Benedetta Rossi svela com'è lavorare ed essere sposati con la stessa persona, visto che ha dato vita alla sua attività insieme al marito Marco Gentili

Ospite di Fedez e Luis Sal a Muschio Selvaggio insieme a Taylor Mega, Benedetta Rossi ha fatto delle rivelazioni su di sé, su suo marito e sul loro lavoro insieme come food blogger e youtuber. Ma cosa avrà mai svelato la regina di Fatto in casa per voi?

Benedetta Rossi fa alcune rivelazioni sul marito, le ricette e il loro lavoro insieme. Photo Credits: Kikapress

Benedetta Rossi svela com’è lavorare col marito Marco Gentili

Andiamo con ordine. Ad un certo punto durante la trasmissione, Taylor Mega ha chiesto a Benedetta Rossi com’è lavorare ed essere sposati con la stessa persona, dato che la food blogger ha dato vita alla sua attività insieme al marito Marco Gentili.

“Non è facile – ha svelato Benedetta – il bello è che tra noi c’è sempre stato un rapporto di incoraggiamento e le cose le abbiamo quasi tutte fatte insieme. Tutto, da quanto abbiamo costruito casa. Io gli davo una mano con la sua attività, lui dava una mano a me con la mia. Quando abbiamo fatto queste cose su YouTube lui mi ha supportato”.

Benedetta: “Marco mette bocca sulle mie ricette… e sbaglia!”

Poi, però, Benedetta Rossi ha anche tirato fuori un dettaglio che non le piace troppo sul marito Marco: “Siamo come due colonne… Ci sono le giornate in cui litighi, ti confronti. Il punto di vista maschile non è esattamente come quello femminile, soprattutto sulle ricette… Lui mette bocca pure sulle ricette. E sbaglia, perché sbaglia!”

In realtà, però, il loro è un bellissimo rapporto: “Sono molto tollerante e alla fine riesce ad esserlo anche lui. Dagli scontri poi viene fuori qualcosa di migliorato!”

Photo Credits: Kikapress