Fan in apprensione per una presunta crisi coniugale tra Benedetta Rossi e il marito ma era tutto un equivoco scherzoso: ecco cosa è successo

Ironia e tanto amore nell’ultimo post su Instagram di Benedetta Rossi che si mostra teneramente abbracciata al marito, Marco Gentili. La coppia era finita al centro del gossip su alcuni siti web dopo una semplice battuta che i due avevano fatto in una diretta sui social. Sembrava infatti che il matrimonio tra food blogger e il consorte fosse in crisi, invece è stato solo un equivoco.

Benedetta Rossi felice insieme al marito, niente crisi?

Tutto è partito da una diretta su Instagram in cui Benedetta Rossi e il marito hanno annunciato che quella sera avrebbero dormito in stanze diverse. Qualcuno avrebbe frainteso (o finto di non capire…) dando la notizia che i due erano separati in casa.

LEGGI ANCHE: — ‘Hai il viso molto stanco…. Da giorni’, ecco cosa sta accadendo a Benedetta Rossi

In realtà, Marco si era semplicemente offerto di trascorrere la notte nella stessa camera con Nuvola, il cane di famiglia (che tra l’altro da qualche tempo ha problemi ad addormentarsi, come ha spiegato la stessa Benedetta nelle IG Stories). Motivo? Permettere a Benedetta di riposare meglio, anche se la decisione non ha dato poi l’effetto sperato.

Il post di Benedetta su Instagram

Dopo che su diversi siti web è apparsa la notizia della presunta separazione tra Benedetta e il marito, la protagonista dello show cooking Fatto in casa da Benedetta, ha ironizzato sulla vicenda.

Così, poche ore dopo il risveglio, lei e Marco si sono mostrati in una foto dolcissima in cui sono abbracciati e sorridenti. “Di nuovo insieme” ha scritto nella caption aggiungendo un bel cuore e l’emoticon della risata in lacrime.

Molti follower, ignari dell’equivoco rimbalzato sul web nelle ore precedenti, hanno chiesto spiegazioni e i fan più affezionati di Benedetta hanno spiegato il malinteso. Anche se come osserva un’altra ammiratrice, pare che alcuni siti abbiano volutamente scherzato con Benedetta e Marco senza l’intenzione di diffondere fake news.