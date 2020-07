C'è qualcosa che Benedetta Rossi non è molto brava a preparare e il marito lo svela a tutti su Instagram: ecco cosa non sa fare

Anche le più grandi cuoche hanno il loro punto debole. Quello di Benedetta Rossi è stato svelato dal marito nelle IG Stories, mentre la food blogger rispondeva alle domande dei fan. La protagonista di Fatto in casa da Benedetta pare non sia molto brava a cucinare il pesce ed è per queste che non lo propone così spesso nelle sue ghiotte ricette.

Marito Benedetta Rossi svela: “Non sa cucinare il pesce”

Nelle scorse ore, Marco e Benedetta hanno risposto insieme alle domande dei fan. Lei seduta a terra accanto al suo amatissimo cane Nuvola, anziano e malato, mentre lui, con lo smartphone in mano, leggeva i quesiti posti dai follower, riprendendola.

LEGGI ANCHE: — Agriturismo Benedetta Rossi, ecco quanto costa soggiornare nel B&B della cuoca di Real Time: i prezzi

A un certo punto qualcuno chiede: “Qual è il piatto che ti viene male?”. Benedetta Rossi sembra tentennare nella risposta, ma il marito non ha dubbi: “Il pesce, tu non sai cucinare il pesce!”. Lei non sembra essere d’accordo e replica: “Sono un po’ più imbranata ma non è che non so cucinarlo”.

Stesso siparietto poco dopo, quando un altro utente le ha chiesto di pubblicare più ricette a base di pesce: “Non lo sa fare!” osserva ancora divertito il marito della food blogger, certo che la notizia alimenterà il gossip (gossippe, come simpaticamente lo chiamano loro) sulla moglie.

Il “gossippe” sulla coppia

Marco e Benedetta sembrano una coppia molto affiatata, tra loro c’è molta complicità e anche sui social amano scherzare e prendersi in giro per intrattenere i fan. Giorni fa, ad esempio, la donna ha ammesso di non essere capace a pulire gli scampi. Era a cena fuori con Marco e alla fine si è fiondata sui crostacei con le mani, nonostante i consigli del marito.

Tempo fa, invece, due si sono divertiti a creare il finto gossip della separazione in casa: lui aveva dormito con Nuvola alimentando indiscrezioni su una presunta quanto inesistente crisi matrimoniale.