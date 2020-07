Benedetta Rossi, niente regalo al marito per il compleanno?

Il marito di Benedetta Rossi festeggia il compleanno ma lei non gli fa il regalo: basterà un tenero bacio per festeggiare?

È un giorno speciale oggi in casa di Benedetta Rossi dove si festeggia il compleanno del marito, Marco Gentili. La food blogger ha pubblicato un tenero post di auguri rivolto all’uomo con cui è sposata da 11 anni e con il quale condivide vita privata e vita professionale. I due, come mostra la loro attività social, appaiono sempre molto complici, affiatati e innamorati. Ma Benedetta non è riuscita a fare un regalo alla sua dolce metà: Marco ci sarà rimasto male?

LEGGI ANCHE: — Benedetta Rossi cala la maschera: ecco chi è davvero

Benedetta Rossi festeggia il compleanno del marito

Prima un breve video nelle IG Stories e poi un dolce post. Così Benedetta Rossi ha voluto formulare i suoi di buon compleanno a suo marito. Quanti anni compie resta un mistero anche se un piccolo indizio l’ha dato lui stesso. “Ventiquattro” risponde simpaticamente alla moglie nella clip, aggiungendo: “In lire…” Insomma, ci par di capire che i 40 anni siano superati da un pezzo, anche se poco importa: nella vita come in amore l’età non conta.

Poco dopo, sulla sua seguitissima pagina Instagram, il volto noto di Fatto in casa da Benedetta ha condiviso due foto e un tenero messaggio per il suo uomo. Nel primo scatto lei sbuca alle spalle di lui con un biglietto augurale, nel secondo la coppia è teneramente abbracciata e Benedetta dà un bacio sulla guancia a suo marito. “Buon Compleanno Marco. Anche quest’anno dovrai accontentarti di un bacio perché non riuscirò a farti né la torta né il regalo” scrive nella caption.

Tanti impegni ma un amore solido

Che Benedetta Rossi non sia riuscita a comprare un regalo per il marito è più che comprensibile, impegnata com’è in queste settimane con la registrazione della nuova edizione di Fatto in casa da Benedetta. Ma che una delle food blogger più famose e amate d’Italia (sebbene non sappia cucinare il pesce) non sia riuscita a preparare una torta di compleanno per il proprio uomo, sembra proprio il colmo.

Dobbiamo crederle o è un’altra divertente provocazione per il “gossippe”? Ma alla fine, è l’amore che conta. E quello che Benedetta e Marco dimostrano di provare l’uno per l’altra ricompensa ogni eventuale (o presunta) mancanza. Tanti auguri, allora.