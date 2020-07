Benedetta Rossi viene strigliata dal suo pescivendolo di fiducia dopo la confessione del marito su Instagram sul non saper cucinare il pesce: il video è spassoso

Marco Gentili ci ha preso gusto. Il marito di Benedetta Rossi continua a creare divertenti siparietti su Instagram, coinvolgendo la celebre consorte. Lei si presta al gioco e ne vengono fuori delle vere e proprie gag, alle quali è impossibile restare indifferenti. I fan si divertono, e noi giornalisti pure. Basta dare un’occhiata alle loro IG Stories per avere idea di quello che riescono a mettere in scena, suscitando piacevole ilarità.

Benedetta Rossi e la strigliata su Instagram

Dopo aver rivelato ai fan su Instagram che Benedetta Rossi non sa cucinare il pesce, Marco accompagna la moglie dal pescivendolo. Quest’ultimo riserva un’ironica strigliata alla sua famosa cliente e prova a darle qualche consiglio su come preparare al meglio i calamari.

LEGGI ANCHE: — Agriturismo Benedetta Rossi, ecco quanto costa soggiornare nel B&B della cuoca di Real Time: i prezzi vi sorprenderanno

A riprendere la divertente messa in scena c’è il marito, divenuto ormai paparazzo personale della food blogger. Emidio, che finge di accorgersi solo a metà conversazione dell’indiscreta presenza, si lamenta: “Mi fai fare brutta figura anche a me. Poi la gente dice che ti vendo il pesce e tu non lo sai cucinare…”. Benedetta incassa e quasi si giustifica, con aria bastonata.

Lo scandalo e il gossippe

Marco, con l’immancabile smartphone in mano registra tutto e se la ride, ipotizzando di aver dato, con questo ‘scandalo’, un nuovo spunto per il ‘gossippe’.

Insomma, che Benedetta Rossi fosse una persona semplice era cosa nota, ma che fosse dotata di una così interessante autoironia è, sinceramente, una piacevole scoperta grazie a Instagram.

E che dire del suo amato consorte? Un uomo che ha scoperto come giocare con le notizie (o presunte tali) creando divertenti provocazioni, alle quali siamo ben lieti di ‘abboccare’. Non farlo, sarebbe uno scandalo!