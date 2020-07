‘Non lo so fare’, l’errore di Benedetta Rossi con gli scampi: è il marito a spiegarle come si fa

Anche Benedetta Rossi fa qualche errore in cucina: ecco la sua inaspettata confessione mentre provava ad aprire gli scampi in una Instagram Stories.

Quante volte Benedetta Rossi ci ha salvato la vita quando eravamo a corto di idee in cucina o eravamo alla ricerca di ricette semplici e veloci da realizzare nel minor tempo possibile? Di sicuro non si contano. Quel che però è certo che anche lei, la titolare di Fatto in casa con Benedetta e food blogger numero 1 in Italia, ha svelato di avere un punto debole che l’ha condotta in errore: gli scampi…

L’errore di Benedetta Rossi con gli scampi

Andiamo con ordine. Benedetta e il marito Marco si sono mostrati sui social mentre si recavano in un ristorantino sul mare per gustare una deliziosa cena a base di pesce e frutti di mare. Una premessa favolosa ma che ha portato con sé una piccola rivelazione che ha stupito tanti follower della food blogger…

Nelle Instagram Stories, infatti, Benedetta Rossi ha svelato un suo piccolo problema, un errore per lei che in cucina sa fare praticamente tutto: non sa pulire gli scampi. “Non lo so fare”, ha dichiarato di fronte all’obiettivo dello smartphone del marito, rivelando di non essere completamente a suo agio nella pulizia dei crostacei.

Tra il divertito e l’affettuoso, a spiegarle come si puliscono gli scampi ci ha pensato il marito Marco, che le ha svelato qualche trucchetto utile senza rivolgersi a qualche food blogger concorrente…

Benedetta li apre con le mani… in barba al galateo!

Ma d’altronde lo sappiamo: pulire gli scampi può essere faticoso se non si usa la tecnica giusta. Tanto è vero che, anche se il galateo ci dice che gli scampi andrebbero rotti con l’apposita pinzetta e poi mangiati con le posate da pesce, la mitica Benedetta ha presto abbandonato il bon ton per aprirli direttamente a mano.

Questo suo “errore” o punto debole, però, non fa che renderla ancora più verace e simpatica: Benedetta Rossi resta la numero uno, anche se non sa pulire gli scampi seguendo l’etichetta!

Foto: Kikapress