Benedetta Rossi e l’osteopata per il cane Nuvola

Il cane di Benedetta Rossi è anziano e malato: ecco come la food blogger si prende cura dell'amico a quattro zampe

È tornata davanti alle telecamere per registrare la nuova stagione di Fatto in casa da Benedetta, ma le condizioni di salute di Nuvola la fanno preoccupare. È la stessa Benedetta Rossi a raccontare come sta il suo amato cane, che da tempo soffre di artrite, problema che gli crea difficoltà a camminare. Lei e il marito se ne stanno prendendo cura, nonostante gli impegni televisivi, e hanno affidato il loro amico a quattro zampe a una professionista.

Benedetta Rossi e la cura per il suo cane

Benedetta Rossi parla spesso del suo cane anziano e malato su Instagram. Tra le ricette di una crostata e di un primo piatto, spuntano talvolta foto e video che ritraggono Nuvola, purtroppo sofferente in questo periodo.

La celebre food blogger ha più volte raccontato che l’animale non solo ha problemi a camminare ma anche a dormire. Non a casa di tanto in tanto, il marito – col quale non è in crisi come si vociferava – dorme con il peloso, rassicurandolo, e permettendo a Benedetta di riposare meglio in vista delle riprese.

L’osteopata per Nuvola

Nelle scorse ore, dopo la fine della registrazione di una nuova puntata del suo programma, Benedetta Rossi ha condiviso due teneri scatti e un video del suo cane. Nuvola è seduto a terra, in giardino, coccolato da Cristina, un’osteopata amica di Benedetta e Marco, che da un po’ prova a prendersi cura di lui.

“Ogni tanto quando ha tempo passa da noi e fa dei trattamenti a Nuvola. A noi sembra che dopo essere stato sotto le sue mani lui sia molto più rilassato e sereno” scrive la Rossi nella caption. Poi, sebbene ottimista, ammette: “In realtà non possiamo sapere esattamente quello che un cane prova in questi momenti, ma è certo che tra loro due si è creato un rapporto molto speciale”.