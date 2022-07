Benedetta Rossi lo annuncia in diretta su Instagram: la bella notizia 

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno organizzato una diretta su Instagram per dare la bella notizia

Benedetta Rossi, la celebre cuoca e influencer, ha fatto una lunga diretta su Instagram in cui ha colto l’occasione per avvisare i suoi follower con una bella notizia.

LEGGI ANCHE:– Benedetta Rossi quanto guadagna su Youtube? Ecco cosa rivela la food blogger

La foog blogger infatti ha organizzato una diretta su Instagram insieme a suo marito per avvisare i suoi numerosi fan che finalmente entrambi non hanno più il Covid, e questo gli permetterà di tornare a capofitto sui loro progetti di lavoro.

Benedetta e Marco, la bella notizia su Instagram

Gli impegni per Benedetta sono numerosi, tra i suoi video e le sue ricette di enorme successo e il cartone animato per bambini Super Benny, doppiato da lei stessa e in cui appare con suo marito Marco Gentili e il cane di famiglia.

Solo poche settimane fa l’annuncio della positività al virus aveva gettato i suoi fan nello sconforto: “Abbiamo fatto dei tamponi in questi giorni perché avevamo un po’ di tosse e siamo positivi tutti e due. Almeno fino a lunedì staremo isolati” aveva comunicato su Instagram Benedetta.

Ora che l’emergenza è rientrata, Benedetta e Marco sono pronti per tornare a pieno regime sui social.

Foto: Kikapress