Benedetta Parodi mascherina con il figlio Diego. Indossa la mascherina, ma commette un errore: la conduttrice viene ripresa dai fan

Mascherina sì, mascherina no… ma soprattutto mascherina come?

Sciolti i dubbi sull’obbligatorietà o meno di questi supporti che possono fare la differenza nella diffusione del contagio, tanti di noi si stanno chiedendo nelle ultime settimane come indossare la mascherina.

Benedetta Parodi mascherina su instagram: ma…

Se prima infatti erano difficilissime da trovare, quasi impossibile, tanto da scatenare strani “spacci” online con vendite rincarate del 200%, ora che iniziano a essere reperibili ci si chiede: ora che l’ho, so davvero come usarla?

Sappiate che non solo noi “gente comune” ci facciamo questa domanda, ma anche quei volti noti della tv che spesso, nell’immaginario di alcuni, dovrebbero avere una carta in più. E invece no.

Lo dimostrano tutti i commenti, alcuni polemici alcuni divertiti, che sono apparsi in una foto che Benedetta Parodi ha pubblicato sul suo profilo instagram.

La foto racconta la prima passeggiata con il figlio Diego, dopo i due mesi di quarantena e divieti. Entrambi, madre e figlio, indossano la mascherina, ma ad alcuni saltano agli occhi alcuni dettagli.

Benedetta Parodi non solo indossa la mascherina dalla parte sbagliata (all’esterno dovrebbe esserci la parte azzurra) ma non ha neanche fatto aderire la parte superiore al naso con il ferretto che serve per modellarla sul nostro volto.

In tanti glielo fanno notare, anche con affetto, noi quindi cogliamo l’occasione per riportarvi qui le regole base dell’utilizzo delle mascherine.

Come si indossa la mascherina?

