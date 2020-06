Benedetta Parodi prepara la parmigiana di melanzane ma commette qualche errore, i fan non perdonano la gaffe e piovono critiche

Benedetta Parodi prepara la parmigiana di melanzane ma molti fan la criticano. La giornalista esperta di cucina si è mostrata in un video su Instagram mentre si cimenta nella realizzazione della ghiotta pietanza, ma alcuni passaggi della ricetta hanno destato perplessità. E non sono mancate le osservazioni pungenti dei follower.

La conduttrice televisiva ha voluto condividere con i suoi follower una delle ricette più tradizionali della cucina meridionale, la parmigiana di melanzane. Nella clip pubblicata su Instagram, mostra tutti i passaggi per preparare la gustosa pietanza, elargendo qualche consiglio per ottenere un piatto perfetto.

Nella caption, Benedetta Parodi afferma di non aver posto le melanzane sotto sale “perché quelle che uso sono fresche, tenere e se cotte immediatamente non risultano amare”.

Ma qualche utente le fa notare che “le melanzane non si mettono sotto il sale per perdere il sapore amaro, ma per eliminare l’acqua in eccesso: in questo modo la frittura risulterà migliore”.

Le altre critiche

Nella descrizione del video, Benedetta Parodi dà anche un consiglio ai suoi fan che vogliono cimentarsi con la sua stessa ricetta: “Non aggiungete olio nel sugo di pomodoro durante la cottura, perché le melanzane fritte ne hanno già a sufficienza”.

Un suggerimento che non è affatto piaciuto a chi sembra essere un vero esperto di parmigiana di melanzane: “Il sugo per la parmigiana deve essere un buon sugo: non potrà esserlo facendo semplicemente bollire i pomodori” osserva qualcuno.

Non solo: c’è anche chi le fa notare che la ricetta tradizionale di questo succulento piatto prevede che le fette di melanzane “dopo averle lasciate sotto sale e asciugate” vanno passate “nella farina, poi nell’uovo sbattuto con un po’ di sale” per essere infine fritte.

Insomma, al cospetto degli esperti del web, Benedetta sembra aver commesso più di qualche errore, questa volta…