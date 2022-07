Belen e Stefano, rito d’amore per questa seconda vita insieme: cosa succederà a breve

Belen e Stefano sono tornati insieme e stanno vivendo uno dei momenti più belli della loro storia, presto succederà qualcosa di speciale: tutti i dettagli

Dopo un anno e mezzo sono tornati insieme e questa volta sono in tanti a credere che possa durare per sempre. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno facendo parlare di loro e della storia d’amore più caotica di sempre. Si sono fidanzati, poi sposati, separati, ritrovati, separati e adesso non possono fare a meno l’uno dell’altro. “Tutti hanno un amore tormentato, c’è un transfer emotivo nei nostri confronti” ha affermato l’ex ballerino che non vede l’ora di compiere il grande passo. Ma quale?

LEGGI ANCHE:–Stefano De Martino, escluse le seconde nozze con Belen Rodriguez: le dichiarazioni del conduttore

Belen e Stefano, cosa succederà tra i due vip: la dichiarazione sui social

In questi ultimi giorni Belen e Stefano sono finiti al centro del gossip e molti si augurano che i due possano sposarsi per la seconda volta. Al momento, però, lo showman napoletano avrebbe smentito l’indiscrezione tanto da dichiarare: “Non la sposerò. Di matrimonio, però, ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”.

Ci sarà però un evento speciale riservato per la coppia. A dichiararlo è stata Deianira Marzano, una delle influencer più seguite sui social e esperta di gossip. In una delle ultime storie su Instagram, infatti, avrebbe scritto:

“Amici in comune ci fanno sapere che presto Belen e Stefano (che sono già sposati) probabilmente celebreranno un rito d’amore per festeggiare questa seconda vita insieme”.

Dal canto loro, né la modella argentina né l’ex ballerino di “Amici” hanno lasciato informazioni. I due preferiscono restare lontano dai riflettori, nei limiti del possibile, e godersi nel modo più naturale e semplice la storia d’amore. Si amano, non c’è dubbio, e amano il loro figlio Santiago che si mostra sorridente e felice nel vedere mamma e papà di nuovo insieme. Per la famiglia De Martino c’è stato un lieto fine.

FOTO: @KIKAPRESS