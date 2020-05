Il settimanale Oggi rivela alcuni retroscena sulla crisi tra Belen e Stefano: in quarantena avrebbe avuto una accesa lite poi, l'addio

Belen e Stefano stanno vivendo un periodo di crisi. È un momento difficile ha ammesso col volto provato la stessa showgirl argentina qualche giorno fa in un video su Instagram. L’ex ballerino di Amici, impegnato a Napoli con le registrazioni delle nuove puntate di Made in Sud, invece, non ha ancora commentato i rumors che lo riguardano. Adesso, a svelare un retroscena su quanto avvenuto nella celebre coppia è il settimanale Oggi. Tutto sarebbe iniziato durante la quarantena, quando i due hanno avuto una furiosa litigata.

Belen e Stefano, quella lite sentita dai vicini

La crisi tra Stefano e Belen, secondo quanto riporta Oggi, sarebbe iniziata “quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti”.

Proprio in quel periodo, circa un mese fa esattamente, i due avrebbero avuto una discussione piuttosto accesa. Scrive il settimanale:

L’apice è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni. Giovedì 21 maggio Stefano rientra a Milano e, anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli. Domenica 24 Belen esce a cena con Jeremias a Milano. Stefano è già lontano. Chissà se la distanza è incolmabile oppure ci sarà spazio per ricucire

Belen rompe il silenzio

La serenità di coppia dunque sarebbe stata fortemente compressa, tanto da portare all’allontanamento, che si sarebbe consumato la settimana scorsa.

Dopo il susseguirsi di indiscrezioni sulla crisi tra Belen e Stefano, alimentati anche da un servizio di Chi, la maggiore dei fratelli Rodriguez ha rotto il silenzio. In un video su Instagram ha spiegato che per lei era un momento difficile e che non avrebbe più accettato illazioni sul suo conto.

Belen non è entrata nel dettaglio dalla vicenda, pur ammettendo che prima o poi, essendo un personaggio pubblico, dovrà raccontare le cose come stanno. “Altrimenti lo fanno altri e a me non sta più bene” ha detto.