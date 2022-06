Belen Rodriguez, il vestito che fa perdere una taglia: la novità della sua linea di abbigliamento 

Belen Rodriguez è pronta a conquistare l'estate con la sua nuova avventura imprenditoriale

Dopo l’esperienza scoppiettante in tv al fianco di Teo Mammuccari per la conduzione de Le Iene, Belen Rodriguez sembra pronta per un’altra avventura imprenditoriale.

La showgirl sarebbe infatti pronta a debuttare con un nuovo brand di abbigliamento: “Mar de Margaritas”. A Today, Belen ha spiegato inoltre che il nome arriva da una canzone che suo papà ha scritto per sua mamma e l’etichetta dei vestiti conterrà il testo.

Non è la prima volta che la Rodriguez si lancia in un progetto simile. Insieme ai suoi fratelli infatti ha già fondato “Hinnominate” (linea di abbigliamento) e “Me Fui” (linea di costumi in cui appare come testimonial insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez).

Questa volta “Mar de Margaritas” punterà su abiti floreali ed è stata la stessa Belen a spiegare la particolarità dei suoi vestiti, una vera è propria novità: ognuno di esso infatti conterrà una sorta di bustino interno che permetterà di perdere immediatamente una taglia per chi li indosserà, grazie a una lieve compressione interna.

Non resta che aspettare il lancio della linea per scoprire qualche dettaglio in più sugli abiti che fanno perdere una taglia: intanto Belen su Instagram ha mostrato nelle stories un primo vestitino corto a fiori. I lavori dunque sono in corso.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset