Belen Rodriguez si mostra su Instagram ma la foto preoccupa i fan: la showgirl argentina sembra essere molto dimagrita...

Dopo Ibiza, ritorno a Capri per Belen Rodriguez. La modella argentina si mostra su Instagram pubblicando diversi scatti ma i fan sembrano essere preoccupati per lei. Nelle foto, infatti, appare piuttosto dimagrita e gli utenti glielo fanno notare.

Belen Rodriguez è troppo magra?

Tornata dall’isola spagnola, Belen Rodriguez ha voluto informare i suoi fan di essere negativa al coronavirus. La showgirl ha infatti mostrato nelle IG Stories l’esito del tampone a cui si è sottoposta. È potuta così andare a Capri, dove sta concludendo le sue vacanze e partecipando a una serie di eventi.

Alcune foto, però, hanno messo in allarme i fan, perché la sua forma fisica sembra non essere al top, come sempre. C’è uno scatto in particolare, che la ritrae con un abito lungo mentre guarda lo splendido panorama, in cui appare troppo longilinea.

Belen fa come al solito incetta di complimenti, ma non mancano alcuni commenti in cui viene espressa una certa preoccupazione. “Sei bellissima, ma sei dimagrita troppo” le fa notare più di qualcuno.

Cuori infranti in casa Rodriguez

Non sappiamo se l’immagine pubblicata da Belen Rodriguez risenta della luce e della prospettiva, ma in effetti la conduttrice di Tu Sì Que Vales – a compenso ridotto – sembra aver perso qualche chilo.

Forse, il dimagrimento è dovuto al difficile momento che sta attraversando, dopo la rottura con Stefano De Martino, nonostante i diversi flirt che le vengono attribuiti. Oppure, semplicemente, le alte temperature estive le hanno ridotto l’appetito.

Anche la sorella Cecilia, questa estate, ha il cuore infranto: lei e Ignazio Moser si sarebbero detti addio, dopo 3 anni d’amore.