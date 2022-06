Belen Rodriguez, la tata di Santiago e Luna: quanto potrebbe guadagnare al mese. La possibile cifra stellare 

Belen Rodriguez presenta la sua tata su Instagram: ecco quanto potrebbe guadagnare

Belen Rodriguez è solita condividere attraverso il suo profilo Instagram molti momenti che riguardano sia il suo lavoro che la sua vita privata, fatta di impegni e di momenti insieme ai suoi bambini, Santiago (nato nel 2013 dal primo matrimonio con Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese nel 2021).

LEGGI ANCHE : — Antonino Spinalbese, nuovo flirt molto vicino a Stefano De Martino? Di chi si tratta. Le indiscrezioni

La showgirl ha deciso di “presentare” ai suoi follower anche la donna che la aiuta nella gestione dei suoi impegni e dei figli: “Lei, Lulu, che mi accompagna da 12 anni all’incirca nella mia vita. Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto, Grazie per la cura che prendi di me e dei miei figli” ha scritto Belen, condividendo nelle stories una foto insieme alla donna.

La tata di Belen è una figura molto importante che la aiuta nella gestione dell’intera giornata e secondo le indiscrezioni, il compenso sarebbe a dir poco stellare.

I più attenti hanno considerato che uno stipendio base da baby sitter con un contratto nella media, si aggira intorno ai 42.000 euro all’anno, mentre quello di un’educatrice professionale è di circa 146.000 euro all’anno.

Secondo alcuni infatti, lo stipendio della tata di Belen potrebbe essere nel range compreso tra i 3500 euro e 12.000 euro al mese. Chiaramente si tratta solo di ipotesi.

Foto: Kikapress