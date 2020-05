Belen Rodriguez, in crisi con Stefano de Martino: ‘La verità non si può nascondere’

Belen Rodriguez rompe il silenzio e con un video su Instagram parla della crisi con Stefano De Martino: è stata tradita?

È da giorni che circolano indiscrezioni su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e ora è la stessa showgirl, con un video su Instagram, a confermare che le cose tra i due non vanno più bene. Da quando la clip è apparsa sui social, sebbene lei non abbia mai nominato il papà di suo figlio, i fan credono che la bella argentina sia stata tradita. Lei in effetti appare piuttosto provata e ammette che sta vivendo giorni difficili.

LEGGI ANCHE: — Il post di Stefano de Martino riferito a Belen? ‘Gli mancano Belen e Santi, notate le lacrime’: guarda il video

La verità di Belen Rodriguez sulla crisi con Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha deciso di parlare della crisi con Stefano De Martino. La showgirl argentina ammette che sta vivendo giorni complicati: “E’ un momento difficile anche perché non me l’aspettavo e non me ne assumo la responsabilità nelle colpe, anche perché sono mamma, tengo alla mia famiglia e al mio rapporto, sono una donna che soffre come tutte le altre”.

I fan notano la sua espressione triste e lei risponde che “la verità non si può nascondere“.

Belen ha deciso di rompere il silenzio approfittando dei social perché stanca di leggere falsità sul suo conto. “Quando leggo illazioni sul mio conto non ci sto più: se sono in giro e per caso arrivano delle persone, non dev’essere una mia responsabilità o qualcosa che ho organizzato io” ha aggiunto.

Il riferimento è alla valanga di articoli che ha provocato il servizio di Chi uscito proprio ieri in edicola. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato Belen Rodriguez insieme al fratello Jeremias in un noto locale milanese. Nello steso posto, pare per caso, c’era anche Andrea Iannone, suo ex fidanzato. Lui è da poco tornato single dopo essere stato mollato da Giulia De Lellis, ritornata tra le braccia del suo Andrea Damante.

Stefano ha tradito Belen?

Belen Rodriguez dunque smentisce il presunto avvicinamento al pilota motociclistico ma non cita mai né lui né Stefano De Martino.

In tanti, sui social, ritengono che, leggendo tra le righe, la showgirl lasci intendere di essere stata tradita dal marito.

Quella sera = sera del tradimento Belen, il karma è una cosa seria. pic.twitter.com/dztHlwTIrB — *Martina (@Marti__Ml) May 27, 2020

Per ora lei non si sbilancia, non scende nel dettaglio della vicenda ma fa una promessa:

“Siccome sono un personaggio pubblico a un certo punto so che dovrò dare spiegazioni e raccontare come stanno le cose, altrimenti le raccontano altri e a me questo non sta più bene, perché non sono più una ragazzina, sono una mamma e ho delle responsabilità”.

Molti fan le stanno inviando messaggi di vicinanza e di sostegno in questo momento così difficile. E lei risponde: “Ne uscirò più forte di prima“.

Ma c’è anche chi prova a strapparle un sorriso. “Fregatene fa la tronista” consiglia qualcuno su Twitter.