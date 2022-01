Belen Rodriguez, Stefano de Martino o Antonino? Ecco la verità: ecco cosa confida a Santiago

La vita sentimentale di Belen Rodriguez non smette di fare notizia. In tanti si interrogano da mesi se la relazione tra la showgirl e Antonino Spinalbese sia davvero arrivata al capolinea.

Si mormora da tanto infatti che i due non stiano più insieme, nonostante la nascita della loro figlia Luna Marì. I primi indizi erano apparsi sui social, dove i due non condividono più contenuti che li ritraggono insieme ormai da diverso tempo.

Tra paparazzate sospette e ipotesi (c’è chi ha visto addirittura un riavvicinamento verso l’ex marito Stefano De Martino), è arrivata finalmente una prova che in molti definiscono schiacciante. A confermare la rottura da Antonino ci ha pensato indirettamente e inconsapevolmente il piccolo Santiago.

Le parole inequivocabili: “mamma è single”

In un video finito su Instagram, mamma e figlio sono insieme in cucina a preparare le uova. Si sente Belen chiedere aiuto a Santiago che prontamente risponde di “no”. Belen allora si rivolge a lui con queste parole: “Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”.

“Mamma dunque è single” e la notizia non appare come una novità in casa Rodriguez. Tra le indiscrezioni che si susseguono ancora non si riesce a capire che cosa abbia portato alla rottura definitiva tra Belen e Antonino