Belen e Stefano de Martino in vacanza insieme? Quella foto non mente: il dettaglio che fa impazzire i fan

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in vacanza insieme sulla neve? Ecco gli indizi che sembrano preannunciare un ritorno di fiamma

Spuntano rumors nuovi su Stefano De Martino e Belen Rodriguez che, a quanto pare, sarebbero andati in vacanza insieme. Ma davvero l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e la showgirl argentina vanno verso un ritorno di fiamma? Cosa starà mai succedendo?

Si vocifera che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano andati insieme in vacanza sulla neve. Sarà vero? Photo Credits: Kikapress

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in vacanza insieme?

Andiamo con ordine. Tutto nasce dal confronto tra gli ultimi post e storie di Stefano De Martino e Belen Rodriguez: entrambi sono in vacanza sulla neve e, a giudicare dalle immagini, sarebbero addirittura nello stesso posto. Già questo suona strano e sembra preannunciare una sorta di ritorno di fiamma tra i due…

Ma gli indizi non si fermano qua…

Se si guarda ad esempio l’ultimo post pubblicato su Instagram da Stefano De Martino scopriamo che il conduttore televisivo si è tagliato la barba. Un gesto radicale, che sembra voler indicare che Stefano abbia una certa voglia di dare un taglio al passato e ricominciare da zero… e perché non farlo con la madre di suo figlio?

La foto di Belen sulla neve e le frasi di quella canzone

Quanto a Belen, nelle sue foto in montagna ha aggiunto il testo di una canzone di Joaquín Sabina che, tra l’altro recita: “Puedo ponerme cursi y decir \ Que tus labios me saben igual \ Que los labios que beso en mis sueños \ Puedo ponerme triste y decir \ Que me basta con ser tu enemigo \ Tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño \ Y si quieres también \ Puedo ser tu estación y tu tren \ Tu mal y tu bien \ Tu pan y tu vino \ Y tu pecado, tu Dios, tu asesino“

Parole che possiamo tradurre così: “Posso essere banale e dire che le tue labbra hanno lo stesso sapore, che sono le labbra che bacio nei miei sogni. Posso essere triste e dire che mi basta essere tuo nemico, il tuo tutto, il tuo schiavo, la tua febbre, il tuo padrone. E, se anche tu vuoi, posso essere la tua stazione e il tuo treno, il tuo male e il tuo bene, il tuo pane e il tuo vino e il tuo peccato, il tuo Dio, il tuo assassino“.

Insomma, tutto abbastanza chiaro: una canzone che sembra annunciare un grande ritorno. E, se dovesse essere confermato che Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in vacanza insieme, queste parole potrebbero acquisire decisamente più senso…