Belen Rodriguez replica a un fan su Instagram che fa illazioni sulla storia con Stefano De Martino: "Inizio ad aver paura..." Cosa è successo

Botta e risposta tra Belen Rodriguez e alcuni follower sulla rottura con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha trascorso il weekend sul lago di Como, pubblicando diversi scatti su Instagram. Numerosi i commenti dei fan ai suoi post e molti non hanno perso occasione di parlare della sua relazione con il conduttore di Made in Sud, che sembra giunta al capolinea.

I commenti ai post di Belen Rodriguez su Stefano De Martino

Da quando si è diffusa la notizia della crisi con tanto di lite furiosa tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, i fan della coppia non parlano d’altro sui social. Molti utenti commentano i post pubblicati dai diretti interessati su Instagram, cercando di carpire dettagli che possano fornire una spiegazione sulla fine della loro storia.

Proprio di recente, ad esempio, Belen ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono durante qualche giorno di vacanza sul lago di Como. Con lei il piccolo Santiago, ma anche il fratello Jeremias e la sorella Cecilia, da poco rientrata a casa dal Trentino con Ignazio Moser.

Una foto, in particolare, ha scatenando una serie di commenti pungenti, ai quali la modella ha risposto in prima persona. Nello scatto Belen appare in bikini, con il lago sullo sfondo, mentre guarda con aria malinconica nell’obiettivo.

I commenti dei follower

La reazione dei fan non si è fatta attendere: migliaia di commenti sono apparsi a corredo dello scatto. Molti elargiscono complimenti alla bella showgirl, altri notano la sua aria velata di malinconia. Poi c’è chi sbotta, provocando la singolare reazione della diretta interessata.

“Ma va a Napoli sulla barca e fai la moglie, invece di perdere tempo. La famiglia è marito, moglie e figli qui da noi, invece tu devi mantenere tutti e tuo marito passa in secondo piano, dimenticando che c’è un figlio di mezzo. Brava” ha scritto qualcuno, riferendosi alle indiscrezioni secondo cui Stefano De Martino avrebbe lasciato Belen Rodriguez per l’asfissiante presenza dei familiari di lei in casa.

Molti utenti invitano l’autore del commento a tacere, perché non può sapere ciò che è successo nella coppia e a un certo punto interviene la stessa Belen. “Sto iniziando ad avere paura” ha replicato lei, ottenendo il sostegno di molti suoi fan che definiscono l’atteggiamento di quell’utente da psicopatico.

Per fortuna, c’è anche chi riesce a strapparla un sorriso. Notando il fiorellino che ha collocato tra i laccetti del bikini, il fan scrive: “Sei passata dalla farfalla al fiore” evocando il celebre tatuaggio della Rodriguez. E lei risponde con una risata.