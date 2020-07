Belen rompe il silenzio e dice la sua sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: "Solo ca**ate"

Nuovo capitolo della storia sul presunto triangolo amoroso più chiacchierato dell’estate. Belen Rodriguez rompe il silenzio e dice la sua sulla relazione che il suo ex, Stefano De Martino, avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi. La showgirl argentina ha affidato le sue parole alle IG Stories, con un messaggio breve che smentisce le voci circolate negli ultimi giorni.

Belen smentisce flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

È stata in silenzio per diverso tempo e non ha mai commentato le voci sui flirt attribuiti al suo ex, ma ora Belen ha deciso di commentare, a distanza di giorni, il presunto flirt che Stefano De Martino avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi.

“Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire le motivazioni per le quali si inventino notizie del genere. Decideremo come muoverci perché trovo assurdo e di cattivo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni” ha scritto in un messaggio apparso nelle sue Storie su Instagram.

Parole durissime che smentiscono quanto riportato prima da Dagospia e poi da Oggi.

Come sono andati i fatti?

Il sito di Roberto D’Agostino aveva rivelato che la causa della separazione tra Stefano e Belen sarebbe da ricondurre al tradimento di lui con Alessia Marcuzzi. Il settimanale aveva rilanciato la notizia approfondendola e aggiungendo ulteriori dettagli: la showgirl argentina avrebbe scoperto dei messaggi tra la conduttrice e il marito mentre giocava con l’iPad insieme al figlio Santiago. Sarebbe stata questa la ragione della furiosa litigata durante la quarantena.

Nell’immediatezza della diffusione della notizia, Stefano De Martino era apparso in video su Instagram smentendo categoricamente la circostanza. Alessia e Belen se n’erano rimaste in religioso silenzio, tranne qualche frecciatina lanciata via social a suon di foto dalla prima e una chiara presa in giro dell’ex dalla seconda.

Poi sono arrivati gli scoop di Chi: Belen paparazzata mentre bacia Gianmaria Antinolfi e Stefano in compagnia di un’altra Rodriguez, che di nome fa Mariana.

Nelle scorse ore, il messaggio dell’ex di De Martino. Della qualcuno però mette in discussione la spontaneità…