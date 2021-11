Belen Rodriguez senza veli, il pollice quanto è lungo? Quel dettaglio incuriosisce i fan

Ogni volta che Belen Rodriguez pubblica una foto sui social fa parlare di sé.

È successo anche questa volta: la showgirl ha deciso di pubblicare su Instagram una vecchia foto in bianco e nero in cui è ritratta seduta senza veli e i fan non hanno potuto fare a meno di commentare.

Tra gli utenti più attenti, c’è chi ha notato che il pollice della mano di Belen, intenta nella foto a coprirsi il seno, ha qualcosa che non va: è allungato, come se fosse stato maldestramente ritoccato.

Belen sembra non essersi accorta dell’errore, mentre ai fan non sfugge nulla.