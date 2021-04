Belen Rodriguez ha vissuto un momento di sconforto nel weekend a causa della seconda gravidanza: “Sono isterica” ha confessato, cos’altro ha svelato

Belen Rodriguez continua a tenere aggiornati i fan sullo stato della seconda gravidanza a suon di stories dove non disdegna consigli e suggerimenti per alleviare alcuni malesseri tipici della dolce attesa.

Belen, gravidanza ‘complicata’? Ecco come sta

Su Instagram, infatti, nel weekend ha interpellato le donne incinte per chiedere loro aiuto dal momento che ha riscontrato problemi a respirare: non è insolito, infatti, che il bimbo – in questo caso è una femmina, Luna Marì – si posizioni in modo tale da spingere sul diaframma e causare difficoltà respiratorie.

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: ‘gli ultimi sono i peggiori’



La bellissima argentina, florida nelle forme da quasi mamma bis, ha confessato sui social di non sapere come alleviare il dolore: “Sono istericaaaaa” ha scritto, prima di accettare suggerimenti.

Diverse le risposte che le sono arrivate: ottimo il metodo di stendersi sul fianco sinistro, così come quello di massaggiare delicatamente il pancione affinché la bimba cambi naturalmente posizione.

Come sta la Rodriguez? Difficoltà respiratorie con la seconda gravidanza

Belu ha poi provato a bevere un bicchiere di Coca-cola sperando di trovare un po’ di sollievo prima di raccontare che quando era incinta di Santiago tutti questi fastidi non li aveva avuti.

Speriamo che la solidarietà ricevuta dalle utenti che la seguono l’abbia calmata facendole ritrovare un po’ di serenità: il percorso è ancora lungo e le settimane che la aspettano – complice anche il caldo in arrivo – saranno le più complicate.

Foto: Kikapress