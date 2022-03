Belen Rodriguez, quel dettaglio sulla mano: c’entra Stefano de Martino? Cosa è stato notato

Da mesi si rincorrono le voci di un riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Da mesi si rincorrono le voci di un riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE : — LOL 2, Belen Rodriguez reagisce così alle imitazioni di Virginia Raffaele

Quest’ultima, dopo essere diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, ha messo fine alla sua relazione con Antonino Spinalbese e ora si dichiarerebbe single.

I paparazzi però continuano ad immortalarla vicino al suo ex marito, nonché padre di Santiago, Stefano De Martino, e sebbene lui abbia spiegato che la loro è una vicinanza data dagli impegni che hanno in comune in quanto genitori di Santiago, c’è chi pensa che tra i due ci sia qualcosa di più e la fiamma si sia riaccesa.

Il dettaglio sulla mano di Belen

Ad esserne convinta è anche Deianira Marzano, nota influencer ed esperta di gossip che ha notato un particolare importante proprio in un video condiviso da Belen Rodriguez nelle sue stories.

Nel video Belen tiene tra le braccia la piccola Luna Marì e sull’anulare sinistro della showgirl compaiono degli anelli, tra cui quella che per molti sembrerebbe essere la fede di matrimonio.

D’altronde è la stessa Belen a raccontarsi sui social felice e sorridente: “Felice felice felice… e chi osa toccare la mia felicità verrà spezzato” ha scritto la showgirl, che sia davvero tornato l’amore con Stefano De Martino?

Foto: Kikapress